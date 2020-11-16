Чудак из Тольятти угнал автомобиль ДПС

Кто как проводит выходные. Некоторые наши граждане — с «выдумкой» и «огоньком».

Инцидент произошел в Тольятти в субботу, 14 ноября. Произошедшее зафиксировали установленные в автомобиле ДПС видеорегистраторы. 31-летний мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, явно заигрался в GTA: сначала пытался угнать машины частников, с одним водителем даже устроил драку, но что-то у него с этим не задалось. И вдруг он увидел машину ДПС, оставленную без присмотра — инспекторы отошли на несколько минут оформить аварию. Мужчина вдохновился, сел за руль и дал по газам. Причем вел автомобиль он очень опасно, явно изображая героя интернет-игры: едва не сбил пешеходов на тротуаре, несколько раз столкнулся с другими автомобилями. За ним началась полицейская погоня, которая приняла серьезный оборот на бульваре Гая. Врезавшись в бордюр, угонщик попытался сбежать через забор, но на другой стороне улицы его уже поджидали сотрудники полиции.

Что характерно, пристегнуться угонщик не забыл и зачем-то включил дворники.

Инцидент с погоней попал на видео, которое в момент разлетелось по соцсетям, где мужчину быстро прозвали «сверхразумом». В общей сложности погоня длилась 11 минут.

Эту Теслу тоже угнали, но она «отомстила» — вот что бывает, когда машиной можно управлять со смартфона.

Видео: YouTube

Фото: соцсети

