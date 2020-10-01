Бешеная тачка: Теслу угнали, но она отомстила

Вот что бывает, когда машиной можно управлять со смартфона.

Материалы по теме Как купить машину за $50 000 и разочароваться через 15 минут

Жительница Австралии Аннабель Бретт собиралась на работу, когда смартфон прислал предупреждение, что сигнализация ее Теслы Model 3 сработала. Вместе с другом она вышли на парковку, но автомобиля там не оказалось.

Приложение Тesla показало, что он совсем недалеко, так что владелица на машине друга решила последить за преступниками.

Приложение также позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля: удаленно замедлять скорость, опускать стекла, подавать звуковой сигнал. Пока шло преследование, Аннабель все это неоднократно проделала, а заодно наблюдала, что происходило внутри машины — сигнал передавала на телефон салонная видеокамера.

В конце концов машина (или владелица) так достала воров, что те решили бросить машину и бежать. К несчастью для них, впопыхах они забыли в салоне ящик с инструментами и водительские права (!) одного из угонщиков. Вдобавок к этому с помощью функции Sentry Mode Тесла зафиксировала всё, что происходило в автомобиле.

На записи оказалось лицо одного из воров. Он заскочил в синюю машину, которую раньше зафиксировала видеокамера на парковке. Всю информацию и улики хозяйка передала полиции Канберры.

Полицейские задержали угонщиков, судебное разбирательство в отношении одного из них уже началось.

Джош Даулинг из юридической службы Car Advice, разбирая этот случай, отметил, что в ближайшие пять лет угнать автомобиль станет практически невозможно, так как аналогичные технологии появятся и в более доступных машинах. Пока функции слежения и удаленного управления предлагает только Tesla, но Ford тоже внедряет некоторые похожие наработки в последних моделях.

Канадская полиция задержала автомобиль Tesla Model S, который неоднократно превышал скорость в 140 км/ч. Выяснилось, что водитель спал за рулем. Как и его пассажир.



Фото: A Current Affair