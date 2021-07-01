Одним из изменений в ПДД, вступивших в силу с 1 июля, является запрет на проезд машинам с неопределенным экологическим классом.

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Напомним, таблички с обозначением экокласса ТС были утверждены еще в 2018 году. Такая табличка представляет собой цифру, обведенную зеленым овалом, а сочетаться она может со знаками, запрещающими движение легковушкам, мотоциклам или грузовикам.

То есть если на запрещающем знаке легковой автомобиль, а под ним — четверка, это значит, что под знак запрещен проезд всем машинам с экоклассом ниже четвертого.

Теперь в правило добавился еще один пункт: проезд в «чистые» зоны запрещен транспорту, у которого экокласс не определен. У современных автомобилей экокласс указывается в ПТС, но вносить туда его начали лишь 14 лет назад, а до этого не указывали. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, автомобилей, не имеющих в документах отметки об экологическом классе, в России на данный момент около 70%.

Сложно сказать, когда новые запреты начнут работать. Но стоит отметить, что до настоящего момента применения табличкам с экоклассами практически не нашлось (за исключением столичных МКАДа и ТТК, куда разрешен въезд фурам стандарта, соответственно, не ниже Euro 2 и Euro 3). Как и нет реальной процедуры, которая присваивала бы определенный экокласс автомобилю, у которого он отсутствует в ПТС. Велика вероятность, что машины с неустановленным классом (лишь в России, потому что в Европе, например, у такой машины «от рождения» вполне мог быть стандарт Euro 1 или Euro 2) так и останутся «деклассированными».

Тем не менее, когда «чистые» зоны начнут появляться в регионах, автомобилистам это может создать проблемы — за проезд в нарушение знака установлен штраф в 500 рублей.