Камеры для ловли нарушителей спрячут в мигалки ГИБДД

В Госавтоинспекции рассказали о новых мигалках — со встроенными камерами, которые начнут устанавливать на машины. Так называемая «умная балка» позволит осуществлять на российских дорогах полный комплекс мероприятий.

Камеры смогут считывать автомобильный поток и вычислять водителей с частыми замечаниями ПДД. Также устройства способны выявлять угнанные транспортные средства.

Примечательно, что сотрудники ГИБДД будут останавливать именно злостных нарушителей. Такой подход минимизирует контакты между водителями и инспекторами.

Разработка «умных балок» находится на завершающей стадии. Они призваны заменить обычные полицейские мигалки.

«Надеюсь, что до конца года наши российские разработчики дадут нам этот инструментарий, и мы будем его использовать», — заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников изданию Autonews.ru.

Создателем аппаратно-программного комплекса под названием «АвтоСканНар» является компания «Технологии распознавания». Устройство фиксации нарушений ПДД нового образца крепится на крышу патрульных автомобилей. В «АвтоСканНар» входит мигалка, радар, камеры. При этом дизайн конструкции предусматривает фиксацию дорожной ситуации на 360 градусов.

Изображение с камер передается на специальный планшет. Он монтируется в салоне машины в удобном (для обоих инспекторов) месте. Данные с камер отправляются в Центры автоматизированной фиксации административных правонарушений для последующей обработки.

Фото: «Технологии распознавания»