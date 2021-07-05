VW представил новый автомобиль для путешествий

Этот Caddy PanAmericana выглядит как внедорожник и может оснащаться механической коробкой передач, а также системой полного привода.

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В предыдущем поколении «каблучок» для путешествий назывался Alltrack. Теперь он сменил название на Caddy PanAmericana и будет предлагаться как в пассажирской, так и в грузовой версии, но только с короткой колесной базой.

Кроме системы полного привода и внедорожного обвеса автомобиль получил дополнительную защиту днища.

В стандартное оснащение входят 17-дюймовые колеса, светодиодные фары и задняя оптика, а также рейлинги на крыше. Кузов будет окрашиваться в следующие цвета: медно-бронзовый, синий, серебристый, черный с жемчужным эффектом и белый.

Также можно будет выбирать между 1,5-литровым бензиновым двигателем TSI мощностью 114 л.с. и турбодизельным 2.0 TDI мощностью 102 или 122 л.с. (75 кВт) или 120 л.с. (90 кВт). Caddy PanAmericana может предлагаться с передним приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом DSG, а также с системой полного привода 4Motion.

Грузоподъемность фургона составляет 679 кг, а пассажирской версии — 525 кг. При этом «каблучок» может буксировать прицепы массой до 1,5 т.

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Фото: Volkswagen