VW представил новый автомобиль для путешествий — журнал За рулем

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VW представил новый автомобиль для путешествий

Этот Caddy PanAmericana выглядит как внедорожник и может оснащаться механической коробкой передач, а также системой полного привода.

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В предыдущем поколении «каблучок» для путешествий назывался Alltrack. Теперь он сменил название на Caddy PanAmericana и будет предлагаться как в пассажирской, так и в грузовой версии, но только с короткой колесной базой.

Кроме системы полного привода и внедорожного обвеса автомобиль получил дополнительную защиту днища.

В стандартное оснащение входят 17-дюймовые колеса, светодиодные фары и задняя оптика, а также рейлинги на крыше. Кузов будет окрашиваться в следующие цвета: медно-бронзовый, синий, серебристый, черный с жемчужным эффектом и белый.

Также можно будет выбирать между 1,5-литровым бензиновым двигателем TSI мощностью 114 л.с. и турбодизельным 2.0 TDI мощностью 102 или 122 л.с. (75 кВт) или 120 л.с. (90 кВт). Caddy PanAmericana может предлагаться с передним приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом DSG, а также с системой полного привода 4Motion.

Грузоподъемность фургона составляет 679 кг, а пассажирской версии — 525 кг. При этом «каблучок» может буксировать прицепы массой до 1,5 т.

Фото: Volkswagen

VW представил новый автомобиль для путешествий

Этот Caddy PanAmericana выглядит как внедорожник и может оснащаться механической коробкой передач, а также системой полного привода.

VW представил новый автомобиль для путешествий — фото 1259479VW представил новый автомобиль для путешествий — фото 1259478VW представил новый автомобиль для путешествий — фото 1259477VW представил новый автомобиль для путешествий
VW представил новый автомобиль для путешествий

Этот Caddy PanAmericana выглядит как внедорожник и может оснащаться механической коробкой передач, а также системой полного привода.

VW представил новый автомобиль для путешествий — фото 1259478VW представил новый автомобиль для путешествий — фото 1259479VW представил новый автомобиль для путешествий — фото 1259477VW представил новый автомобиль для путешествий

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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

Volkswagen 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.

Недостатки:

ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.

Комментарий:

Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация — "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет...

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