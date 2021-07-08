Представлены две концепции устройств — прямоугольная и квадратная.

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Светофор будущего создает корпорация «Ростех» совместно со студией Артемия Лебедева — презентация технологии прошла на выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.

Дизайнеры предлагают отказаться от традиционной трехсекционной схемы и ограничиться одним экраном, на котором будет отображаться вся необходимая информация. Его можно использовать и в качестве интерактивного дорожного знака.

Стояла задача переосмыслить светофор: последние сто лет дорожное движение регулировали три кружка — красный, желтый и зеленый. Такой вид светофор имел из-за шарообразных ламп накаливания, и его образ стал устоявшимся и каноничным.

Сегодня ограничений нет — современный светофор может быть каким угодно.

Студия Артемия Лебедева представила две концепции светофора.

— классическая форма в современном исполнении. На старом светофоре люди с нарушением цветовосприятия определяли сигнал по его расположению. В новом светофоре эта подсказка сохранена с помощью пиктограмм на оригинальных местах.

В новом светофоре все сигналы аккуратно умещаются на одном экране, дополнительные секции не нужны.

Вторая концепция — квадратный светофор. В этом случае светофор может сочетать в себе функции интерактивного дорожного знака. Если ситуация на дороге резко изменилась, светофор меняет регулирующие сигналы на предостерегающие. Многофункциональный светофор в будущем избавит от необходимости загромождать улицы большим количеством знаков.

Помогают разобраться с тем, что показывают новые светофоры, — дружелюбные анимации с пешеходами и велосипедистами, а в козырек высокотехнологичного устройства встроена камера, позволяющая анализировать ситуацию на дороге и контролировать движение автомобилей.

«При необходимости на заднюю часть светофора устанавливаются 5G-модуль, вайфай-адаптер и датчики, измеряющие температуру, качество воздуха, уровень влажности и шума. Это позволяет делать город „умным“ эстетично и компактно — без кучи разных девайсов на отдельных столбах», — отмечают разработчики.

Сколько стоят светофоры, где их ставят и кто ими управляет — ответ вы найдете здесь.



Фото: студия Артемия Лебедева

