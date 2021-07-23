ГИБДД рассказала о новых спецприборах для выявления неисправностей ТС

С их помощью уже удалось выявить более тысячи нарушений в Москве.

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В Госавтоинспекции рассказали об особых устройствах для проверки транспортных средств и дорог. Специальные технические средства помогли сотрудникам ГИБДД Москвы в первой половине текущего года обнаружить свыше 180 нарушений содержания улично-дорожной сети. Также благодаря приборам технического диагностирования выявлено около 900 неисправных автомобилей.

Итак, для проверки машин инспекторы используют приборы диагностирования светотехники, тормозных систем, рулевого управления и шин. Для контроля состояния дорожной сети полицейским выдают люксметры — измеряют освещенность асфальтового покрытия. Кроме того, применяются ретрорефлектометры — измеряют светотехнические параметры дорожных знаков, ровность и уклон дорог и обочин.

Все спецприборы были поставлены столичному ведомству в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги».