Автодом УАЗ Профи — новые подробности — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Автодом УАЗ Профи - новые подробности

УАЗ приоткрыл завесу тайны над оформлением интерьера.

Материалы по теме
У кемпера УАЗ Профи будет топ-версия — с высокой крышей

Месяц назад Ульяновский автозавод показал автодом, созданный на базе УАЗ Профи. Полноценный кемпер вызвал повышенный интерес у автолюбителей. Поэтому российская марка решила приоткрыть завесу тайны над вариантом оформления интерьера.

Судя по изображениям, компоновочная схема стандартная: кухня, обеденная зона с диваном-трансформером и подъемной кроватью, санузел с душем, ниши для хранения.

Базовая версия автодома УАЗ Профи оснащается специальной стеклопластиковой надстройкой с развитым остеклением. Также для дома на колесах будет доступна и подъемная крыша с дополнительным спальным местом.

Кемпер, вероятнее всего, предложат с 2,7-литровым 150-сильным бензиновым мотором ЗМЗ-Про и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — либо задний, либо полный.

Прогнозируемая стоимость грядущей новинки от УАЗа — 2 000 000 рублей.
Прогнозируемая стоимость грядущей новинки от УАЗа — 2 000 000 рублей.

Выпуск автодома УАЗ Профи планируется наладить в «обозримом будущем». Точные сроки пока не сообщаются.

Фото: УАЗ

Автодом УАЗ Профи — новые подробности

УАЗ приоткрыл завесу тайны над оформлением интерьера.

Автодом УАЗ Профи — новые подробности — фото 1265882Автодом УАЗ Профи — новые подробности — фото 1265881Автодом УАЗ Профи — новые подробности — фото 1265880Автодом УАЗ Профи — новые подробности
Автодом УАЗ Профи — новые подробности

УАЗ приоткрыл завесу тайны над оформлением интерьера.

Автодом УАЗ Профи — новые подробности — фото 1265880Автодом УАЗ Профи — новые подробности — фото 1265881Автодом УАЗ Профи — новые подробности — фото 1265882Автодом УАЗ Профи — новые подробности
Наше новое видео
Тест кроссоверов, за которыми очередь к дилерам
Первый тест самого дешевого кроссовера Volkswagen
Олдскульный Chevrolet по цене 10 Грант — первый тест и видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров366
Оцените материал
1:0

Отзывы о УАЗ Профи (574)

УАЗ 2017 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Отличная машина Профи, но под полным грузом задок проседает и капот, соответственно, поднимается, что делать? Конечно, под кузов пневоподвески. Загрузился — подкачал. Машина и едет то в этом случае помягче. Очень советую такую приблуду, только не забудьте про компрессор и  манометр в кабине (у м...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...