Автодом УАЗ Профи - новые подробности

УАЗ приоткрыл завесу тайны над оформлением интерьера.

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Месяц назад Ульяновский автозавод показал автодом, созданный на базе УАЗ Профи. Полноценный кемпер вызвал повышенный интерес у автолюбителей. Поэтому российская марка решила приоткрыть завесу тайны над вариантом оформления интерьера.

Судя по изображениям, компоновочная схема стандартная: кухня, обеденная зона с диваном-трансформером и подъемной кроватью, санузел с душем, ниши для хранения.

Базовая версия автодома УАЗ Профи оснащается специальной стеклопластиковой надстройкой с развитым остеклением. Также для дома на колесах будет доступна и подъемная крыша с дополнительным спальным местом.

Кемпер, вероятнее всего, предложат с 2,7-литровым 150-сильным бензиновым мотором ЗМЗ-Про и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — либо задний, либо полный.

Прогнозируемая стоимость грядущей новинки от УАЗа — 2 000 000 рублей.

Выпуск автодома УАЗ Профи планируется наладить в «обозримом будущем». Точные сроки пока не сообщаются.

Фото: УАЗ