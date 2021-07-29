Автодом УАЗ Профи - новые подробности

Месяц назад Ульяновский автозавод показал автодом, созданный на базе УАЗ Профи. Полноценный кемпер вызвал повышенный интерес у автолюбителей. Поэтому российская марка решила приоткрыть завесу тайны над вариантом оформления интерьера.
Судя по изображениям, компоновочная схема стандартная: кухня, обеденная зона с диваном-трансформером и подъемной кроватью, санузел с душем, ниши для хранения.
Базовая версия автодома УАЗ Профи оснащается специальной стеклопластиковой надстройкой с развитым остеклением. Также для дома на колесах будет доступна и подъемная крыша с дополнительным спальным местом.
Кемпер, вероятнее всего, предложат с 2,7-литровым 150-сильным бензиновым мотором ЗМЗ-Про и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — либо задний, либо полный.
Выпуск автодома УАЗ Профи планируется наладить в «обозримом будущем». Точные сроки пока не сообщаются.
Фото: УАЗ