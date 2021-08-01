Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью

В этом автодоме четыре двери, две из которых находятся в кабине, одна — посередине кузова справа и еще одна — сзади.

Автодом немецкого производства Carthago относится к люксовым моделям, которые могут подарить истинное удовольствие от путешествий благодаря комфорту.

Спроектирована машина на базе очень надежной модели — Fiat Ducato.

В таком автодоме много простора: в Малибу гигантская кровать, которая считается двухместной, но на ней легко разместятся и четверо путешественников. Спальные места оснащены ортопедическими матрасами, есть вариант и с дополнительной кроватью в раскладной палатке наверху.

Рядом с поистине царским ложем примостилась ванная комната с душем и кассетным унитазом, который прячется в боковой стене с помощью запатентованного вращающегося устройства и выдвигается по мере необходимости.

Кухонная зона оборудована плитой и большим компрессорным холодильником объемом 84 литра с вместительной морозильной камерой. В автодоме также есть 24-дюймовый плоский экран со спутниковой антенной.

Цены на такой кемпер начинаются от 47 350 евро (более 4 млн рублей).

Фото: auto-medienportal.net