Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — журнал За рулем

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Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью

В этом автодоме четыре двери, две из которых находятся в кабине, одна — посередине кузова справа и еще одна — сзади.

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Автодом немецкого производства Carthago относится к люксовым моделям, которые могут подарить истинное удовольствие от путешествий благодаря комфорту.

Спроектирована машина на базе очень надежной модели — Fiat Ducato.

В таком автодоме много простора: в Малибу гигантская кровать, которая считается двухместной, но на ней легко разместятся и четверо путешественников. Спальные места оснащены ортопедическими матрасами, есть вариант и с дополнительной кроватью в раскладной палатке наверху.

Рядом с поистине царским ложем примостилась ванная комната с душем и кассетным унитазом, который прячется в боковой стене с помощью запатентованного вращающегося устройства и выдвигается по мере необходимости.

Кухонная зона оборудована плитой и большим компрессорным холодильником объемом 84 литра с вместительной морозильной камерой. В автодоме также есть 24-дюймовый плоский экран со спутниковой антенной.

Цены на такой кемпер начинаются от 47 350 евро (более 4 млн рублей).

Фото: auto-medienportal.net

Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью

В этом автодоме четыре двери, две из которых находятся в кабине, одна — посередине кузова справа и еще одна — сзади.

Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — фото 1265931Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — фото 1265930Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — фото 1265934Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — фото 1265933Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — фото 1265932Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью
Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью

В этом автодоме четыре двери, две из которых находятся в кабине, одна — посередине кузова справа и еще одна — сзади.

Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — фото 1265932Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — фото 1265934Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — фото 1265931Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — фото 1265933Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью — фото 1265930Премиальный автодом Malibu с «царской» кроватью
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