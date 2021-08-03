Планируется выпускать три модификации City Modul-1. Диапазон цен — от 550 000 до 950 000 рублей.

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Российский электрокар Zetta начнут серийно выпускать до конца 2021 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью РБК ТВ​​​.

«Zetta — самый маленький электрический автомобиль. Сегодня завершаются его испытания, и мы рассчитываем, что до конца года его уже начнут выпускать», — заявил Денис Мантуров.

Министр также добавил, что 10% всех производимых в России автомобилей к 2030 году будут электрическими.

Напомним, в марте текущего года в ходе визита в Тольятти Денис Мантуров провел тест-драйв прототипа Zetta City Modul-1 по территории технопарка «Жигулевская долина».

Серийный запуск модели был приостановлен в конце 2020 года из-за нехватки финансирования. Для завершения проекта требовалось 100 млн рублей. При этом Минпромторг уже выделял для Zetta 191 млн рублей. Еще 49,5 миллиона было получено от Фонда развития моногородов. Изначально бюджет инвестиций тольяттинского электромобильного стартапа составлял 570 млн рублей.

Кузов компактного двухдверного электрокара изготовлен из металлического каркаса с навесными панелями из стеклопластика. Салон City Modul-1 отличает передняя панель с тачскрином и беспроводной зарядкой для смартфона.

Модель оснащается электромотором и китайской литий-ионной батареей. Максимальная скорость — 120 км/ч.

Разработано три версии City Modul-1:

Переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тысяч рублей) Переднеприводная с увеличенной емкостью батареи и запасом хода 500 км (от 750 тысяч рублей) Полноприводная с запасом хода около 500 км (от 950 тысяч рублей).