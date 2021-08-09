Для спорткаров тоже делают кемперы - они шикарные

У этого удивительного Acura NSX есть подходящий по размеру и стилю прицеп. И все благодаря энтузиазму одного человека.

В прошлом году энтузиаст Крис Кат попал в заголовки СМИ, когда прикрепил багажник на крышу и палатку к своей модифицированной Acura NSX. А в 2021 году он взял утилизированный NSX, разрезал его пополам и сделал из него трейлер-двойку. Теперь этот Acura NSX ездит по США с багажником на крыше, палаткой и подходящим по дизайну стильным прицепом.

Кат рассказал, что трейлер был построен на базе NSX 1991 года, который два раза попадал в аварии и восстановлению уже не подлежал. Но трейлер — это не просто старый NSX, разрезанный пополам, над ним основательно поработали. Прицеп покрашен в тот же оттенок красного, что и головной NSX, а также снабжен теми же черными вставками и колесами того же дизайна. Кату также удалось раздобыть один из классических скутеров Honda Motocompo, который теперь хранится в трейлере и служит путешественнику во время поездок по пересеченной местности.

Добавление прицепа позволило ему перенести палатку на крышу прицепа с основного NSX, на котором он ездит. В трейлере хранится большая часть вещей, необходимых во время длительных поездок.

Чтобы узаконить прицеп NSX, Крису пришлось перебрать освещение и добавить дополнительные боковые указатели, теперь все соответствует нормативам, полиция не придерется.

Таким образом, Крису Кату принадлежит 1.5 NSX, чем он страшно гордится.

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Видео: YouTube

Фото: instagram.com/nsxtra/