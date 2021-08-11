За телефон за рулем расплатились уже 3500 водителей

Это данные только по Москве. Штрафы с камер за телефоны приходят уже и в Подмосковье, а скоро система заработает по всей России.

За полгода наблюдений московские камеры выявили 3,5 тысячи случаев использования водителями телефонов во время движения. Учитывая, что штраф составляет 1500 рублей, с нарушителей собрали 5,25 млн рублей.

Для того чтобы заработать штраф, необязательно подносить телефон к уху, проезжая под камерой. Достаточно просто держать его в руке.

«Быстро посмотреть оповещение на экране телефона — да, это одна секунда. Но только за одну секунду машина на скорости 60 км/ч проезжает 16 м — это можно сравнить с высотой пятиэтажного дома», — говорится в сообщении столичного департамента транспорта, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Штраф выписывается на основании 10 снимков, сделанных с помощью камеры фиксации нарушений. Это позволяет определить, что за предмет находится в руке водителя. Если телефон, то владельцу транспортного средства выписывается штраф в размере 1500 рублей.

Напомним, что запрет на разговоры по телефону во время движения без использования специальных устройств действует в России уже 20 лет — с 2001 года.

Также телефоны в руках водителей будут отслеживаться скрытыми патрулями.

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Фото: NSW Government