Телефон в руках водителя будут отслеживать скрытые патрули — журнал За рулем

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Телефон в руках водителя будут отслеживать скрытые патрули

Делать это будут сотрудники ДПС во время дежурства в штатском и на обычной машине.

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Об этом предупредил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Инспекторы на штатских машинах (без цветографической раскраски) будут делать фотографии и снимать видео разговаривающих по телефону водителей и отправлять сделанные снимки и записи своим коллегам, чтобы те оформили правонарушение.

В случае, если инспектор дежурит на штатской машине, но одет в форму, то оштрафовать разговаривающего по телефону водителя он сможет и сам.

Нововведение коснется всех регионов России. То есть скрытое патрулирование будет применяться повсеместно.

  • Узнать больше о новом способе патрулирования вы можете здесь.

Фото: Matthew Lancaster / Unsplash

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