Телефон в руках водителя будут отслеживать скрытые патрули

Об этом предупредил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Инспекторы на штатских машинах (без цветографической раскраски) будут делать фотографии и снимать видео разговаривающих по телефону водителей и отправлять сделанные снимки и записи своим коллегам, чтобы те оформили правонарушение.
В случае, если инспектор дежурит на штатской машине, но одет в форму, то оштрафовать разговаривающего по телефону водителя он сможет и сам.
Нововведение коснется всех регионов России. То есть скрытое патрулирование будет применяться повсеместно.
- Узнать больше о новом способе патрулирования вы можете здесь.
Фото: Matthew Lancaster / Unsplash