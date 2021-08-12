14 городов и 80 с лишним маршрутов: Hyundai выпустила конфигуратор путешествий

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В приложении «Мир Хендэ» появился новый раздел — #РулиЛетом.

Новые летние маршруты

Часто же летом бывало такое, что все дела сделаны, на улице хорошая погода и хочется просто куда-то съездить на денек... или на выходные... или вдруг есть неделя отпуска… Но один хочет полежать на пляже, другой — вкусно поесть, третьему по душе активный отдых. В итоге никто не может определиться, и все остаются дома. Это неправильно.

Hyundai запустил проект #РулиЛетом, который предлагает более 80 необычных маршрутов по всей России.

Например, из Воронежа на выходные стоит съездить в Дивногорье — полюбоваться горами и пустынями. А во время трехдневной поездки в Калининград — увидеть знаменитую водонапорную башню Норденбурга, погулять в подлесках Куршской косы и встретить закат на Филинской бухте. Составленные экспертами цепочки локаций позволяют посетить до восьми мест за один день.

В #РулиЛетом нет заезженных во всех смыслах подборок — можно составить индивидуальный маршрут, указав, как хочется поехать:

одному, с семьей или с друзьями;

далеко или близко (радиус точек — от 105 до 1734 км);

за вкусной едой или красивыми видами — можно выбрать между 12 интересами, такими как «Живописные виды» и «Тишина и спокойствие», «Интересно для детей» и даже «Места для тусовок».

Для увлекательного путешествия нужно скачать «Мир Хендэ» на смартфон, настроить свой маршрут или выбрать готовый. Тем, у кого приложение уже есть, стоит поставить последнюю версию — в ней есть важные обновления.



Призы и активности

Каждый пользователь может получать подарки за участие в онлайн-конкурсах и за прохождение маршрутов #РулиЛетом. И чем сложнее активности, тем круче призы — подписки, скидки и промокоды для популярных сервисов.

Скидки можно применить в Bookmate, Литрес, Яндекс.Музыке, Кинопоиск HD, Megogo, Okko, ivi. Причем приложение дарит не только подписки на 1 и 3 месяца, но и денежные призы. Например, можно наколесить на промокод в 15 000 рублей в Спортмастер и Skillbox — чем не стимул несколько раз съездить на выходных за город?



Что еще есть в «Мир Хендэ»

Путешествовать с помощью #РулиЛетом можно не только с ветерком, но и под хорошую музыку — в приложении есть плейлисты для Apple Music, Яндекс.Музыки, ВКонтакте и Spotify. Еще если хочется больше узнать об автомобильном туризме в России и присоединиться к комьюнити на колесах — можно заглянуть в Telegram-канал Hyundai Travel.

Специально для тех, у кого нет собственного автомобиля, но есть права и желание путешествовать, — сервис онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility увеличил пробег до конца августа.



Скачивайте приложение «Мир Хендэ» Google Play или App Store, нажимайте на #РулиЛетом и открывайте для себя новые незабываемые маршруты!