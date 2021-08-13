Это грузовик, причем электрический. Модель появится в продаже только в 2022 году. Стоимость составит около 520 тысяч рублей.

В Киргизии выпустили свой первый национальный электромобиль — Kami Nimble. Модель, разработанная компанией «Ками Моторс», представляет собой городской электрогрузовичок.

Кабина Kami Nimble выполнена по каркасно-панельной технологии — каркас сварен из стальных труб, а наружные панели изготовлены из композитных материалов. Передняя подвеска у машины независимая, типа Макферсон, задняя зависимая, на рессорах.

Размеры бортовой платформы модели — 2700 мм х 1600 мм, что сопоставимо с размерами ГАЗели и Hyundai Porter. Габаритные размеры следующие: колесная база 2492 мм, длина 4240 мм, ширина 1600 мм, высота 1980 мм. Грузоподъемность достигает 700 кг.

Kami Nimble с колесной формулой 4х2 оснащается китайским асинхронным электромотором Shinegle мощностью 15 кВт (20,5 л.с.) и литий-железо-фосфатными батареями емкостью 100 А*ч. Запас хода — 110 километров.

Стоимость грузовика — 600 000 сомов (около 520 000 рублей по актуальному курсу). В эту сумму входит гарантия на 2 года.

Kami Nimble прошел сертификацию по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В данный момент грузовик отправили в Россию на испытания. Первую сотню экземпляров соберут до конца текущего года. С 2022 года электрогрузовики начнут поступать в сети официальных дилеров в Кыргызстане и Казахстане.

Как сообщает Telegram-канал «Автовоз», Kami Nimble на 95% состоит из комплектующих производства Волжского автозавода. В перспективе локально будут производиться 40% комплектующих, а остальные 60% планируется импортировать из России и Китая.

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Фото: Kami Nimble