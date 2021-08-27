Глава Крыма ищет человека, который пересчитает дорожные ямы. Откликнулся… Роскосмос

Сергей Аксёнов в субботу катал на машине главу администрации Симферополя Валентина Демидова, чтобы показать ему глубокие ямы на дорогах.

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Аксёнов возмутился тем, в каком состоянии сейчас находится дорожная сеть Симферополя.

«Я Валентина Валентиновича Демидова (глава администрации города. — Прим. ред.) катал в субботу по Симферополю. Мы поехали по старому городу и время потратили. Многие улицы в длину 1,5–2 километра — и на них 6–8 глубоких ям. На улице содран асфальт, и она идет зигзагом. Если мы заделаем эти ямы, улица будет хотя бы проездная», — передает слова главы полуострова «Крым 24».

На совещании, которое состоялось после этого, Аксёнов сказал, что должен быть ответственный человек, который будет проезжать по улицам и замечать ямы. Речь не только о Симферополе, ответственный человек нужен и в других городах тоже, чтобы раз в три дня он делал полный объезд с выявлением и вечером докладывал, сколько в городе появилось новых глубоких ям, которые планово должны быть устранены. Глубокие ямы следует сразу заделывать, это небольшие деньги. Временно их можно хотя бы «засыпать щебенкой, чтобы автомобилисты не бились».

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Интересно, что инициативу Аксёнова сразу же прокомментировал Роскосмос. Там готовы помочь Крыму в мониторинге ситуации на дорогах, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В Роскосмосе есть оператор дистанционного зондирования Земли «Терра Тех», который справился бы с этой задачей, но Крым пока к ним за такой услугой не обращался.

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Сегодня стало известно, что Правительство России выделило Крыму 8 миллиардов рублей на капитальный ремонт дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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