У Xiaomi появилось производство автомобилей

Китайский технологический гигант официально создал автоподразделение — Xiaomi EV Company Limited.

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Xiaomi выделил новому подразделению 10 млрд юаней (113 млрд рублей). За пять месяцев до создания автоподразделения Xiaomi проводила исследования, провела более 2000 интервью со специалистами рынка и потребителями, посетила более 10 предприятий потенциальных партнеров и провела кампанию по набору персонала на Weibo, получив менее чем за месяц более 20 000 резюме.

К настоящему моменту уже сформирована команда подразделения, которая состоит из 300 сотрудников. Также Xiaomi купила компанию Deepmotion Tech, занимающуюся разработкой систем автономного вождения.

Глава Xiaomi Лей Цзюнь

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Впервые о намерении Xiaomi выйти на рынок электромобилей стало известно в начале года. Также заняться производством автомобилей решила и компания Huawei.

Кстати, в марте ходили слухи о переговорах Xiaomi и Great Wall об использовании одного из заводов для производства электромобилей под брендом Xiaomi. Но до сих пор эти слухи не подтвердились.

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Фото: Xiaomi