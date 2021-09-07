У Xiaomi появилось производство автомобилей

Xiaomi выделил новому подразделению 10 млрд юаней (113 млрд рублей). За пять месяцев до создания автоподразделения Xiaomi проводила исследования, провела более 2000 интервью со специалистами рынка и потребителями, посетила более 10 предприятий потенциальных партнеров и провела кампанию по набору персонала на Weibo, получив менее чем за месяц более 20 000 резюме.
К настоящему моменту уже сформирована команда подразделения, которая состоит из 300 сотрудников. Также Xiaomi купила компанию Deepmotion Tech, занимающуюся разработкой систем автономного вождения.
Впервые о намерении Xiaomi выйти на рынок электромобилей стало известно в начале года. Также заняться производством автомобилей решила и компания Huawei.
Кстати, в марте ходили слухи о переговорах Xiaomi и Great Wall об использовании одного из заводов для производства электромобилей под брендом Xiaomi. Но до сих пор эти слухи не подтвердились.
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Фото: Xiaomi