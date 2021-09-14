Запорожец быстрее Теслы? Да! (видео)

Под капотом - мотор от Nissan Leaf. Разгон до 100 км/ч получился на уровне 4,3 секунды.

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Интересный проект по постройке электрического рестомода реализовали на Украине. Youtube-канал Twin Battery technology, специализирующийся на тяговых батареях, выложил видеоролик, который венчает собой комплекс работ по постройке Запорожца, способного обогнать Теслу. Основой проекта стал советский ЗАЗ-965, носящий в народе прозвище «горбатый».

На заводе на такие автомобили ставились моторы воздушного охлаждения, развивавшие мощность 27–30 л.с. Новым же «сердцем» Запорожца стал электрический двигатель от японского электромобиля Nissan Leaf.

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Стоит отметить, что проекту уже не первый год, в Украине эта машина получила довольно широкую известность. Около полугода назад автор задумал переход с заднего привода на полный, однако в эволюцию электрического «горбатого» вмешался случай: в гараже, по не связанным с электромобилем причинам, случился пожар. Уникальный автомобиль почти полностью сгорел. Несмотря на это, спустя всего несколько месяцев машина была восстановлена и готова к сравнительному заезду!

Противником Запорожца стала Tesla Model S 2013 года выпуска с паспортным разгоном до 100 км/ч за 5,6 секунды. Однако на деле получилось несколько больше — 6,3 секунды. А электро-ЗАЗ показал результат 4,3 секунды! Правда, после набора 100 км/ч скорость приходится сбрасывать — по признанию автора, к большим скоростям машина пока не готова.

А вот электрический УАЗ — это не тюнинг-проект: такие машины в Ульяновске хотят собирать серийно.

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Видео: YouTube / Twin Battery technology