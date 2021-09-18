Идея на миллион: кемпер на велосипеде

Дремать на вершине горного перевала? Теперь это может стать реальностью благодаря концепции автодома-велосипеда, придуманной австрийским студентом.

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Обычно автодом, это огромное транспортное средство, которое предлагает роскошь путешествовать с комфортом. Бывают автодома, которые могут стоить дороже квартиры! Но в понимании австрийского студента именно велосипед служит основным элементом этого домика на колесах.

Бернхард Соботта учится в университете и изучает промышленный дизайн. А еще он очень любит путешествовать. Цель его концепции автодома — дать пользователю возможность отдохнуть на велосипеде, защитив себя от насекомых. Рама его байка выглядит немного своеобразно, потому что именно здесь кроется ноу-хау изобретателя: она имеет форму трубчатого металлического круга, но не мешает велосипедисту, когда он крутит педали.

Седло находится за колесом или перед металлическим обручем, а руль установлен в верхней части круга. По обеим сторонам размещены седельные сумки, чтобы можно было не только перевозить основной багаж, но и хранить там противомоскитную сетку. Несмотря на то, что байк выглядит внушительным, изобретатель постарался максимально облегчить его конструкцию.

Металлический круг способен трансформироваться в модульную раскладную скамью. И эта скамейка будет иметь несколько функций: превратится в стол и стул, чтобы принимать пищу, или в полноценную кровать для сна, с которой можно любоваться звездами на ночном небе. С подушкой и одеялом, которые хранятся в седельных сумках, велосипедист может с комфортом на ней переночевать.

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Необходимым атрибутом, безусловно, является противомоскитная сетка. Когда мы открываем природу на велосипеде, маленькие пищащие создания могут по-настоящему отравить нам жизнь. Ведь они любят ту же природу, что и мы, и нападают без предупреждения.

Автодом-велосипед? Строго говоря, это не совсем так, но в любом случае это хорошая идея, которая, возможно, заслуживает того, чтобы увидеть свет.

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