Жилой модуль и солнечные батареи - УАЗ Профи превратили в дом-вездеход

Ульяновский автозавод в «обозримом будущем» планирует начать выпуск автодома УАЗ Профи. Пока энтузиасты собственными силами пытаются реализовать данную идею.
УАЗ в своих соцсетях опубликовал снимки кемпера, который создали на базе 1,5-тонного грузовичка Профи. Известно, что модель была доработана одним из частных владельцев машины.
УАЗ Профи превратили в дом на колесах с помощью полноценного жилого модуля. Получился «суровый vanlife по-русски». Заряженная «Полуторка» вышла проходимой, комфортной и ремонтопригодной.
Решение не типичное. Жилой модуль установлен на грузовую платформу. Снаружи двухрядный Профи отличает оригинальная решетка радиатора, силовой бампер, лебедка, шноркель.
Надстройка оснащается солнечными панелями и люком. Внутри жилой модуль оборудован кухней с холодильником, обеденной зоной, спальным местом.
Технические характеристики и стоимость доработок неизвестны. Обычный УАЗ Профи предлагается с 2.7-литровым атмосферником (150 л.с.) и 5-ступенчатой механикой. Привод — задний или полный.
Самодельный автодом УАЗ Профи первые тестовые поездки прошел успешно. Дом-вездеход готов к дальним путешествиям.
- Гибридный УАЗ Профи будет — новые подробности
Фото: aakilenko / Instagram