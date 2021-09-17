Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход — журнал За рулем

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Жилой модуль и солнечные батареи - УАЗ Профи превратили в дом-вездеход

«Полуторку» доработал один из частных владельцев машины.

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Автодом УАЗ Профи — новые подробности

Ульяновский автозавод в «обозримом будущем» планирует начать выпуск автодома УАЗ Профи. Пока энтузиасты собственными силами пытаются реализовать данную идею.

УАЗ в своих соцсетях опубликовал снимки кемпера, который создали на базе 1,5-тонного грузовичка Профи. Известно, что модель была доработана одним из частных владельцев машины.

Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход

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УАЗ Профи превратили в дом на колесах с помощью полноценного жилого модуля. Получился «суровый vanlife по-русски». Заряженная «Полуторка» вышла проходимой, комфортной и ремонтопригодной.

Решение не типичное. Жилой модуль установлен на грузовую платформу. Снаружи двухрядный Профи отличает оригинальная решетка радиатора, силовой бампер, лебедка, шноркель.

Надстройка оснащается солнечными панелями и люком. Внутри жилой модуль оборудован кухней с холодильником, обеденной зоной, спальным местом.

Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход

Технические характеристики и стоимость доработок неизвестны. Обычный УАЗ Профи предлагается с 2.7-литровым атмосферником (150 л.с.) и 5-ступенчатой механикой. Привод — задний или полный.

Самодельный автодом УАЗ Профи первые тестовые поездки прошел успешно. Дом-вездеход готов к дальним путешествиям.

Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход

Фото: aakilenko / Instagram

Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход

«Полуторку» доработал один из частных владельцев машины.

Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход — фото 1278567Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход — фото 1278569Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход — фото 1278568Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход
Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход

«Полуторку» доработал один из частных владельцев машины.

Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход — фото 1278567Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход — фото 1278569Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход — фото 1278568Жилой модуль и солнечные батареи — УАЗ Профи превратили в дом-вездеход
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Отзывы о УАЗ Профи (588)

УАЗ 2017 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Два года назад Профи покупал глядя на  самую доступную цену и производителя УАЗ. Взял на полном приводе и с блокировкой дифференциала заднего моста, широкой платформой и на газу. По факту третий год работаю на офигенно проходимом агрегате с постоянной экономией на топливе. ГБО стояло с завода, по...

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