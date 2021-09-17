Жилой модуль и солнечные батареи - УАЗ Профи превратили в дом-вездеход

Hyundai Creta 2021: подробный тест и обзор Платформа SU2r - глубокая эволюция прежней архитектуры. Салон отделан простенько, но смотрится хорошо. В том числе из-за лакированного пластика, который на тестовой машине уже исцарапан. Есть ощущение, что автомобиль внутри больше, чем снаружи - он на самом деле в длину имеет всего 4,3 м. Стесненности в салоне не ощущается. Уж в базе есть 8-дюймовая медиасистема, и даже с 10-дюймовым экраном. В топ-версии сохранились физические кнопки и крутилка громкости. Щиток приборки можно заказать полуэлектронный. BMW X3 с пробегом: 3 бесспорных плюса и 2 существенных минуса У кроссовера второго поколения (2010-2017 гг. выпуска) немало капризных агрегатов - и высокая ликвидность на вторичке. Тест-драйв самого неординарного кроссовера - честно обо всех достоинствах и недостатках Renault Kaptur - самый яркий среди недорогих кроссоверов. Он динамично едет и экономичен благодаря турбомотору и вариатору, а большой дорожный просвет позволяет смело съезжать с асфальта. Он аккуратно собран и славится надежностью. Неужели у него нет минусов? Конечно, мы их нашли.