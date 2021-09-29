BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания

В компании не торопятся называть дату прекращения производства топливных двигателей. Возможно, этого никогда не произойдет. И не только в BMW.

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Каждый месяц очередной автопроизводитель делает громкое заявление о том, что в таком-то году полностью откажется от производства двигателей внутреннего сгорания и полностью перейдет на выпуск электромобилей. Чаще всего называется 2030 год.

Компания BMW не намерена делать подобные заявления, и в недавнем интервью на Мюнхенском автосалоне глава отдела разработок компании Фрэнк Вебер объяснил почему.

«Вопрос прихода электрической мобильности не в том, когда прекратится выпуск двигателей внутреннего сгорания. Вопрос — когда система будет готова обеспечить аккумуляторные электромобили. Речь идет о зарядной инфраструктуре, возобновляемой энергии. Люди готовы? Система готова? Готова ли зарядная инфраструктура? — рассуждает Вебер. — У меня есть люди, работающие над двигателями внутреннего сгорания, и я со временем переведу их на электрические. Нет смысла делать это в одночасье. Я должен убедиться, что переход на электродвигатели работает безупречно — как с социальной, так и с экономической точки зрения. Это очень важные вопросы».

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Вебер объяснил, что компания BMW поддерживает нормы выбросов Евро-7 и намерена получить максимальную отдачу от своих моторов.

«Меньше всего мы хотим, чтобы клиенты покупали электромобили при том, что никакой инфраструктуры для их зарядки нет. Это никого не интересует», — заключил Фрэнк Вебер.

Вряд ли и другие автоконцерны решатся выпускать только электромобили при высоком спросе на машины с двигателями внутреннего сгорания.

Также не намерены отказываться от двигателей внутреннего сгорания в Mercedes-Benz.

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Фото: BMW