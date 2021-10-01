Семейство предусматривает создание машин с разными надстройками. В серию электрогрузовики пойдут в начале 2023 года.

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В 2020 году Камский автозавод разработал свой первый электрический грузовик. Родоначальником перспективного семейства Чистогор стала модель с индексом 53198. В будущем планируется выпустить целую линейку грузовых автомобилей на электрической тяге. Ведь шасси Чистогора предусматривает создание машин с разными надстройками — бортовой грузовик, рефрижератор, автоэвакуатор. Возможно расширение и за счет моделей разной массы, колесной формулы, длины и типа кузова.

В серию электрогрузовики пойдут в начале 2023 года. Но пока КАМАЗ на своем YouTube-канале опубликовал видеоролик об электрическом грузовике 53199 Чистогор с бортовой платформой.

КАМАЗ-53199

КАМАЗ-53199 с колесной формулой 4х2 позиционируется исключительно для эксплуатации в городе. Рабочий прототип оснащается электромотором ТМ4 LSM280 мощностью 245 кВт и с крутящим моментом 2230 Н.м. Емкость аккумуляторов составляет 150 кВт/час.

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Новая модель на одной зарядке может проехать 150 километров. Зарядка осуществляется через трехфазную розетку и зарядного блока (напряжение 380 В, сила тока — 32 А). Максимальная скорость электромобиля с бортовой платформой — 90 км/ч.

Снаряженная масса КАМАЗ-53199 — 9400 кг, а полная масса — 18 000 кг. Электрогрузовик комплектуется задним мостом DANA. Тип главной передачи — гипоидная, передаточное отношение главной пары 6,5. Тягач по экстерьеру отличает кабина поколения К4 (от Mercedes-Benz Axor). Интерьер может похвастать цифровым щитком приборов.

Сегодня КАМАЗ активно работает над электромобилями и водородомобилями. К примеру, производитель уже успел показать электромусоровоз КАМАЗ-53198, компактный электрохэтчбек Кама-1, водородный электробус КАМАЗ-6290. При этом на платформе Камы разрабатываются седаны и грузовики.



Новый КАМАЗ Континент готовят к запуску в серию.

Фото: КАМАЗ