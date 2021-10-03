Гонщики Формулы-1 дрифтят на автомобиле Джеймса Бонда (видео)

Себастьян Феттель и Лэнс Стролл за рулем очень быстрой машины былых времен... Современные пилоты вообще что-то умеют?

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В преддверии премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде гонщики команды Aston Martin, принимающей участие в чемпионате Формулы-1, прокатились культовом английском спорткаре Aston Martin DB5, который снимался в «бондиане» в былые времена, а уже в эпоху, когда роль бонда начал исполнять Дэниел Крейг, вернулся во франшизу в качестве детально воссозданной реплики.

«Бондовские» заезды Себастьяна Феттеля и Лэнса Стролла на британском автодроме Сильверстоун проходили под присмотром опытного Мартина Брандла, экс-пилота Ф-1, а ныне ведущего телеканала Sky Sports F1, а также при непосредственном участии каскадера, который управлял DB5 в экшн-сценах новой киноленты «Не время умирать».

Брандл напомнил гонщикам, что в половине всех снятых фильмов об агенте 007 присутствовали машины Aston Martin. Феттель сказал, что не может дождаться момента, когда окажется за рулем, чтобы почувствовать себя «немного Джеймсом Бондом». Его коллега Лэнс Стролл согласился, что именно такие чувства вызывает машина, которая столь потрясающе выглядит.

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Современные пилоты Формулы-1 и спортивные автомобили прошлого — это всегда увлекательное зрелище. А в этом видео кадры реальных заездов еще и перемежаются со сценами из фильма, который скоро должен оказаться на экранах. Пилотам предлагалось вслед за каскадером повторить проход скоростного виража в дрифте, а затем выполнить сложную фигуру: проехать между двух конусов, сделать «пончик», после чего не останавливаясь выехать через вторые «ворота». Лучше подружиться с норовистым и очень быстрым DB5 получилось у опытного Себастьяна Феттеля.

Российская премьера фильма «Не время умирать» состоится 7 октября. А уже на следующий день начнутся свободные заезды в рамках очередного этапа Формулы-1, Гран При Турции.

В сентябре компания Netflix выпустила документальный фильм о Михаэле Шумахере.

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Видео: Youtube / Sky Sports F1