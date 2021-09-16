И жизнь, и слезы, и любовь: Netflix показал фильм про Михаэля Шумахера

В документальном фильме, вышедшем на стриминговой платформе 15 сентября, семья впервые рассказывает о жизни легендарного гонщика после аварии.

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В очень эмоциональном и завораживающем фильме показано множество ранее не публиковавшихся архивных материалов о Михаэле Шумахере: «отпускные» фильмы о дайвинге, парашютном спорте, катании на снегоходах и записи с семейных торжеств, таких как свадьбы и дни рождения. Была задача показать гонщика именно с человечной стороны, что редко можно было наблюдать в течение его активной карьеры.

О нем рассказывают многие члены семьи: отец Рольф и брат Ральф, а также жена Коринна и дети — Джина и Мик. Своими воспоминаниями делятся многие его товарищи, например Жан Тодт, Берни Экклстоун, Себастьян Феттель, Мика Хаккинен, Дэймон Хилл, Флавио Бриаторе, Дэвид Култхард, Вилли Вебер, Лука ди Монтедземоло, Пьеро Феррари и менеджер Михаэля Сабина Кем.

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В фильме показана история спортсмена, который добрался до вершины Формулы-1 и много лет оставался непобедимым. Его отец Рольф Шумахер вспоминает, как сын подписал пятилетний контракт с Вилли Вебером после того, как занимался картингом, который приносил ему 2000 немецких марок в месяц. Менеджер гонщика вспоминает довольно застенчивого паренька, который в начале карьеры не очень умел быть звездой и внезапно оказался в центре внимания: «Перед его первой гонкой мы вместе в сторонке ели пиццу, и никто с нами не разговаривал. Это был последний раз, когда на нас никто не обращал внимание».

Не только его карьера, но и самые важные трагические моменты обсуждаются в фильме. Это и смерть Айртона Сенны, и проигранная дуэль с Жаком Вильневом на чемпионате мира в Хересе в 1997 году, и серьезная авария в Сильверстоуне в 1999 году. Карьера спортсмена от картинга к большому этапу Формулы-1 в Спа, первая победа с Benetton или получение титула с Ferrari — фильм показывает различные этапы его жизненного пути.

Дэвид Култхард вспоминает драматическое столкновение под дождем на гонках в 1998 году:

«Потом мы сидели вместе в палатке Берни Экклстоуна, и я признал свою вину в аварии, но хотел, чтобы он тоже взял на себя часть ответственности. А он просто махнул рукой, хотя это он врезался в меня! Я спросил его, никогда ли он не ошибался? Он на мгновение задумался и сказал: „Это не то, чтобы я хотел вспоминать“.

В высказываниях ближайших соратников Шумахера раскрываются различные грани его непростой и временами противоречивой личности. Становится ясно, что семикратный чемпион мира вовсе не был крутой и расчетливой гоночной машиной, как многие до сих пор считают. Менеджер Сабина Кем объясняет: «Для него всегда было важно, чтобы никто в команде не замечал, как он борется».

29 декабря 2013 года 1 день, проведенный на горнолыжных склонах во французских Альпах, который изменил жизни всех участников фильма. Последняя и самая драматическая глава 110-минутного повествования затронет душу всех его поклонников.

«Я никогда не винила Бога. Это было просто невезение. Совершенно очевидно, что я скучаю по Майклу каждый день. Вся семья скучает по Майклу. Но он все еще здесь, хотя и по-другому. Это дает всем нам силы. Мы живем вместе дома и делаем все, чтобы он чувствовал себя хорошо. Майкл в прошлом защищал нас, а теперь мы защищаем Майкла», — говорит его любящая жена Коринна.

Изображение: Netflix