Шумахера привезли в парижскую клинику для «секретного лечения»

Восстанавливаться бывший чемпион мира Формулы-1 будет в больнице Жоржа Помпиду.

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В понедельник днем легендарный гонщик Михаэль Шумахер был помещен в парижскую больницу, сообщает французская газета Le Parisien. 3 января гонщику исполнилось 50 лет, но на публике его не видели с тех пор, как пять лет назад во французских Альпах с ним произошел несчастный случай. Во время катания на лыжах он получил тяжелые травмы головы и долгое время пребывал в медикаментозной коме.

Доставка гонщика в больницу Жоржа Помпиду велась в обстановке секретности: его доставили в сине-желтой машине скорой помощи, зарегистрированной в Женеве в отделение непрерывного наблюдения отделения сердечно-сосудистой хирургии.

Известно, что бывший чемпион будет проходить инновационное лечение на основе вживления стволовых клеток у французского хирурга Филиппа Менаше. Профессору Менаше 69 лет, он известен тем, что в 2014 году впервые в мире произвел пересадку эмбриональных клеток пациентам с сердечной недостаточностью. Говорят, что этот доктор творит чудеса, и можно надеяться на существенное улучшение состояния Михаэля Шумахера.

Первоначально Шуми должен был пройти курс лечения у этого доктора в июле прошлого года, но помешала внезапная проблема со здоровьем.

Вся информация о лечении — инсайдерская, пресс-секретарь Шумахера отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелую травму во время катания на горнолыжном курорте Мерибель во Франции.



Фото: PA Images/TASS