Михаэль Шумахер идет на поправку, он больше не прикован к постели

Прославленный гонщик пять лет назад во время катания на горных лыжах получил черепно-мозговую травму. Семья не любит рассказывать о состоянии здоровья Шуми, но недавно в СМИ все же просочилась кое-какая информация.

Михаэль Шумахер на пресс-конференции, посвященной завершению его карьеры

После травмы многие полагали, что он так и не выберется из «вегетативного» состояния. Все это время семья и друзья Шумахера по настоянию его жены Коринны Бетш держали сведения о его здоровье в строжайшем секрете.

После полученной в 2013 году травмы Шумахеру сделали две операции и поместили в искусственную кому, чтобы помочь организму восстановиться после аварии. Из комы он был постепенно выведен в апреле 2014 года. С сентября того же года Шумахер получал медицинскую помощь в своем доме, но официальные новости о его здоровье были скудными. По сведению британского издания Mirror, расходы на его домашнее лечение за это время превысили 20 млн фунтов стерлингов.

И вот через пять лет после печального инцидента появилась информация, что самый успешный чемпион Формулы 1 в истории пошел на поправку и, по крайней мере, уже не живет на средствах жизнеобеспечения и не «опутан» медицинскими трубками. Семикратный чемпион мира больше не прикован к постели, сообщает издание sportskeeda.com. Легенда Формулы 1 передвигается в инвалидной коляске и скоро полетит в Даллас (США, штат Техас) для прохождения курса реабилитации. Семья Шумахеров, как известно, с 2012 года владеет в пригороде Далласа ранчо площадью 200 гектаров. Если Михаэль Шумахер будет проходить курс лечения в Техасе, то логично, что жить он будет, скорее всего, на этом ранчо.

Для Формулы 1 и автоспорта в целом было бы здорово, если бы он восстановился и стал свидетелем успехов, которые делает его сын Мик Шумахер в гонках Формулы 1.

И еще немного информации: бывший босс Ferrari в Формуле 1, а ныне президент ФИА Жан Тодт рассказал, что он видел, как Льюис Хэмилтон выиграл свой пятый титул чемпиона мира во время своего последнего визита к Шумахеру. Именно с ним вместе они наблюдали по телевизору за гонкой. 72-летний Тодт сказал: «Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я наблюдал за гонкой вместе с Михаэлем Шумахером в его доме в Швейцарии».

3 января 2019 года Михаэлю Шумахеру исполняется 50 лет, но праздновать юбилей семья, как обычно, собирается в очень узком кругу.

Напомним, 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головного мозга после того, как разбился во время катания на лыжах на элитном горнолыжном курорте Мерибель во Франции.

Фото: AP/TASS