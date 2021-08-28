У Тома Круза на съемках угнали автомобиль — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

У Тома Круза на съемках угнали автомобиль

Чтобы «хакнуть» систему безопасности, угонщикам понадобилось всего несколько минут.

Материалы по теме
Любимая машина Вина Дизеля. Нет, не Dodge Charger

На съемках седьмой части фильма «Миссия невыполнима» у исполнителя главной роли Тома Круза украли автомобиль. Седан BMW M760Li xDrive стоимостью в 150 тысяч долларов (в России цены на такие машины начинаются от 13,5 млн рублей) бесследно исчез, хотя был припаркован прямо возле отеля в Бирмингеме, где остановился артист.

Злоумышленники, похитившие машину кинозвезды, пользовались сканером, который копирует сигнал брелока. На взлом систем безопасности элитной баварской модели угонщикам потребовалось всего несколько минут, пишет The Daily Mail. Вместе с автомобилем пропал и багаж, содержимое которого Круз оценил в несколько тысяч долларов.

Материалы по теме
Porsche Тома Круза выставлен на торги

Обнаружил пропажу машины телохранитель актера — и тут же сообщил в полицию. Машину удалось быстро отыскать благодаря фирменной системе слежения, о которой угонщики неверняка знали. Поэтому ушли незамеченными, прихватив багаж.

Съемки «Миссия невыполнима 7» начались с прыжка на мотоцикле — чтобы взлететь с трамплина, отбросить байк, раскрыть парашют и приземлиться в определенной точке, 59-летний Круз тренировался целый год, выполнив около 13 тысяч полетов на мотоцикле (примерно по 30 каждый день) и еще около 500 пробных прыжков с парашютом. На съемочной площадке он все сделал с первого дубля, но для верности настоял на еще четырех.

Фото: dailymail.co.uk / splashnews.com

Видео: Youtube / РЕН ТВ. Новости

Наше новое видео
Новый Renault Duster после 12 000 км: подробный отчет
Самый народный Volkswagen: видеотест Жука
5 важных изменений в моторе Гранты. Что не так?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров456
Оцените материал
0:0

Отзывы о BMW 7-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...