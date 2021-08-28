У Тома Круза на съемках угнали автомобиль

Чтобы «хакнуть» систему безопасности, угонщикам понадобилось всего несколько минут.

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На съемках седьмой части фильма «Миссия невыполнима» у исполнителя главной роли Тома Круза украли автомобиль. Седан BMW M760Li xDrive стоимостью в 150 тысяч долларов (в России цены на такие машины начинаются от 13,5 млн рублей) бесследно исчез, хотя был припаркован прямо возле отеля в Бирмингеме, где остановился артист.

Злоумышленники, похитившие машину кинозвезды, пользовались сканером, который копирует сигнал брелока. На взлом систем безопасности элитной баварской модели угонщикам потребовалось всего несколько минут, пишет The Daily Mail. Вместе с автомобилем пропал и багаж, содержимое которого Круз оценил в несколько тысяч долларов.

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Обнаружил пропажу машины телохранитель актера — и тут же сообщил в полицию. Машину удалось быстро отыскать благодаря фирменной системе слежения, о которой угонщики неверняка знали. Поэтому ушли незамеченными, прихватив багаж.

Съемки «Миссия невыполнима 7» начались с прыжка на мотоцикле — чтобы взлететь с трамплина, отбросить байк, раскрыть парашют и приземлиться в определенной точке, 59-летний Круз тренировался целый год, выполнив около 13 тысяч полетов на мотоцикле (примерно по 30 каждый день) и еще около 500 пробных прыжков с парашютом. На съемочной площадке он все сделал с первого дубля, но для верности настоял на еще четырех.

Съемочный процесс иногда не менее интересен, чем конечный продукт — чего стоит, например, этот бэкстейдж фильма «Форсаж 9».

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Фото: dailymail.co.uk / splashnews.com

Видео: Youtube / РЕН ТВ. Новости