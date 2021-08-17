Porsche Тома Круза выставлен на торги

Это Porsche 911 Carrera Targa 1986 года выпуска, который актер купил, видимо, на гонорар от фильма «Лучший стрелок» (Top Gun).

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Porsche 911 Carrera Targa 1986 года выпуска, ранее принадлежавший Тому Крузу, выставлен на аукцион в Блумингтоне (штат Иллинойс, США). Приобрел его актер в апреле 1986 года — в том же году, когда на экраны вышел фильм «Лучший стрелок» (Top Gun).

В собственности Круза автомобиль пробыл недолго — до февраля 1987 года. Затем автомобиль стоял на учете в Нью-Джерси и Джорджии, а затем переехал в Иллинойс. Нынешний владелец купил этот Porsche в 2012 году и полностью его восстановил.

В 2020 году автомобиль был перекрашен, у него заменили лобовое стекло, прокладки заднего стекла и уплотнения поперечной балки. Он также оснащен 16-дюймовыми дисками Fuchs и шинами Continental Extreme Contact.

Салон спорткара обшит черной кожей, есть круиз-контроль, электрические стеклоподъемники и кассетная стереосистема Blaupunkt Monterey с Bluetooth.

Салон также был отреставрирован в 2020 году, но при этом указано, что кондиционер не работает.

Спорткар оснащен 3,2-литровым шестицилиндровым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Пробег автомобиля неизвестен, так как одометр был заменен 14 162 км назад. Кстати, двигатель и коробка перебраны.

Не так давно на торги выставлялась та самая Toyota Supra из первого «Форсажа».

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Фото: bringatrailer.com

Видео: Youtube