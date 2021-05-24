Toyota Supra из «Форсажа» выставляется на торги

Автомобиль принадлежал Брайану О'Коннеру, которого сыграл Пол Уокер.

В 2001 году фильм «Форсаж» стал первой картиной одноименной франшизы про нелегальные уличные гонки. Постепенно фильмы становились все безумнее, а в девятой картине герои и вовсе вылетели в космос на Pontiac Fiero с реактивным двигателем. Тем ценнее самый первый фильм и автомобили, которые в нем снимались. Аукционный дом Barrett-Jackson заявил, что в скором времени выставит на торги Toyota Supra из первого «Форсажа». Аукцион пройдет в Лас-Вегасе с 17 по 19 июня.

Во второй части «Форсажа» автомобиль был перекрашен в золотой цвет, но затем Супре вернули первоначальный внешний вид, в котором она ценится гораздо больше: перламутровый Candy Orange, как у Lamborghini Diablo, «Ядерный гладиатор» на боках, передний бампер и боковые юбки от Bomex, капот в стиле TRD, алюминиевое двухплоскостное заднее антикрыло APR и 19-дюймовые 5-спицевые диски колес.

Под капотом находится 3-литровая рядная «шестерка» с турбонаддувом, работающая в паре с 4-ступенчатым автоматом.

Начальная стоимость не называется. В 2015 году с молотка была продана другая Supra из «Форсажа» — за 185 000 долларов (примерно 13,6 млн рублей по сегодняшнему курсу). Этот автомобиль был оснащен атмосферным двигателем и 5-ступенчатой механикой.

Кто из актеров больше других разбил автомобилей за свою карьеру? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Barrett-Jackson