Названы актеры, которые разбили больше всего автомобилей

Речь, разумеется, о потерях, продиктованных сюжетами фильмов.

Всю «тройку» не угадаете, а вот лидера — легко. Да, это Вин Дизель, поскольку основной доход актера составляют поступления от франшизы «Форсаж», отмечают аналитики scrapcarcomparison.co.uk.

Эксперты составили список топовых звезд боевиков и подсчитали количество автомобилей, уничтоженных каждым актером (в результате аварий, применения огнестрельного оружия или любых других средств) в фильмах, где они снялись. Причем речь идет о тотальных повреждениях, в расчет не брали мелкие аварии, последствия которых можно было бы легко исправить, например, разбитые боковые зеркала, иначе в подсчетах можно было бы увязнуть.

На первое место вышел Вин Дизель, уничтоживший за свою карьеру 61 машину, персонажи Брюса Уиллиса в фильмах разбили 60 автомобилей, Арнольд Шварценеггер занял третье место с результатом в 52 машины. У Мэтта Дэймона результат послабее — всего 35 автомобилей, в основном благодаря франшизе про Джейсона Борна, таким образом он лишь на четвертом месте.

Персонажи Киану Ривза были ответственны за 30 «тоталов», на шестом месте Том Харди, на седьмом — Дэниел Крейг, на восьмом — Николас Кейдж и на девятом — Том Круз.

Дуэйн «Скала» Джонсон занял 10-е место, разделив его с партнером по фильму «Хоббс и Шоу» Джейсоном Стэтхэмом, оба разбили по 18 автомобилей. Это особенно удивляет, учитывая обширную фильмографию Джонсона и раннюю карьеру Стэтхэма в роли «Перевозчика».

Несмотря на то что в ведущей десятке только мужчины, как и в боевиках в целом, нетрудно догадаться, кто из женщин мог бы продолжить список. Шарлиз Терон и Анджелина Джоли внесли свой вклад в уничтожение автомобилей благодаря таким фильмам, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Мистер и Миссис Смит» и т.д. Но с участием Шарлиз Терон в «Форсаже» ее доля разбитых машин может резко вырасти. Ну и потом, мы до конца не знаем о продолжении франшизы и перспективах участия в ней актрисы.

Фото: Instagram, IMDB