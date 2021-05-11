Продюсеры выложили видео настоящей автомобильной бойни, главным героем которой стали машины операторов и спецустройства.

Девятый «Форсаж» уже несколько раз откладывали из-за пандемии, но уже скоро, а точнее в июне, картина выходит в прокат. К сожалению, франшиза не вернулась к истокам — нелегальным уличным гонкам. Нас ждет много взрывов, драк и даже суборбитальный полет.

К счастью, автомобили остаются в центре внимания. Правда, при этом их будут бить, взрывать, корежить, как нелюбимых. Некоторые трюки в фильме очень даже реальные, в то время как другие кадры сплошь состоят из компьютерной графики.

Если вы играли в Carmageddon или Twisted Metal, то вам понравится автомобильный беспредел, показанный в новом фильме Джастина Лина. Но не стоит забывать, что это просто фантазия, безобидное развлечение.

В съемки было вложено много труда профессионалов. Возьмем, к примеру, четырехсекундную сцену, в которой Toyota GT86 пролетает сквозь здание. Режиссер фильма упоминал, что на подготовку этого эпизода ушло не менее восьми месяцев, а съемки заняли четыре дня.

Девятая часть «Форсажа» не станет последней. Уже заявлено, что позже начнутся съемки «Форсажа 10» и «Форсажа 11». Но это будет своеобразный двухсерийный финал.

Вин Дизель знает, что происходящее на экране совершенно не похоже на реальность, но, как он говорит, этого вы и хотели — сбежать от реальности на пару часов.

Фото, видео: YouTube