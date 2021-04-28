Вин Дизель: приходите уже в кино! Вот вам новый трейлер «Форсажа»

Нас просят посмотреть девятую часть «Форсажа» на как можно более широком экране.

Жизнь постепенно возвращается в нормальное русло, и люди возвращаются в кинотеатры, где скоро начнут показывать «Форсаж 9» — премьера назначена на 25 июня 2021 года.

В новом трейлере фильма Вин Дизель зовет нас посмотреть фильм именно в кинотеатре. По его словам — это лучший способ сбежать на время от действительности и на два часа забыть о проблемах повседневной жизни. В кинотеатры нас зовет и актриса Фрэнсис МакДорманд:

«Пожалуйста, посмотрите наши фильмы на как можно более крупном экране. Приведите всех, кого вы знаете, в кинотеатр, посмотрите каждый фильм».

«Форсаж 9» стоит посмотреть на большом экране, на который и рассчитан этот фильм: непрерывный экшен, полет в космос, сумасшедшие погони и даже сомнительная стрижка Шарлиз Терон.

В девятой части «Форсажа» будет не один, а два Дизеля.

Фото, видео: Youtube