Любимая машина Вина Дизеля. Нет, не Dodge Charger

Всего в фильмах «Форсаж» участвовало более 100 автомобилей, и у актера было время присмотреться к каждому из них.

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Главный актер серии фильмов Вин Дизель управлял многими автомобилями, снявшимися в «Форсаже». В интервью Supercar Blondie, опубликованном на YouTube, он рассказал, какая машина впечатлила его больше всего, и это не культовый черный Dodge Charger. Но его любимица снималась в самом в первом фильме.

По словам Дизеля, его самый любимый автомобиль из франшизы — Chevrolet Chevelle SS 1970 года, на котором он ездит в конце фильма 2001 года. Это красный автомобиль с черными полосками.

«Очевидно, Charger имеет для меня сентиментальную ценность, но Chevelle 1970-х годов всегда был для меня важен», — говорит Дизель.

Удивительно, но фаворитом Вина до сих пор является автомобиль из картины 20-летней давности, несмотря на множество других крутых автомобилей, снявшихся в фильмах франшизы. Причем некоторые из них сами по себе легенды. Например, фиолетовый Mitsubishi Eclipse Spyder из второй части или оранжевая Toyota Supra из первой.

Каков был бы размер ущерба, если бы события «Форсажа»" происходили в реальной жизни.

Фото: кадр из фильма «Форсаж», Chevrolet

Видео: YouTube