Любимая машина Вина Дизеля. Нет, не Dodge Charger — журнал За рулем

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Любимая машина Вина Дизеля. Нет, не Dodge Charger

Всего в фильмах «Форсаж» участвовало более 100 автомобилей, и у актера было время присмотреться к каждому из них.

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Главный актер серии фильмов Вин Дизель управлял многими автомобилями, снявшимися в «Форсаже». В интервью Supercar Blondie, опубликованном на YouTube, он рассказал, какая машина впечатлила его больше всего, и это не культовый черный Dodge Charger. Но его любимица снималась в самом в первом фильме.

По словам Дизеля, его самый любимый автомобиль из франшизы — Chevrolet Chevelle SS 1970 года, на котором он ездит в конце фильма 2001 года. Это красный автомобиль с черными полосками.

«Очевидно, Charger имеет для меня сентиментальную ценность, но Chevelle 1970-х годов всегда был для меня важен», — говорит Дизель.

Удивительно, но фаворитом Вина до сих пор является автомобиль из картины 20-летней давности, несмотря на множество других крутых автомобилей, снявшихся в фильмах франшизы. Причем некоторые из них сами по себе легенды. Например, фиолетовый Mitsubishi Eclipse Spyder из второй части или оранжевая Toyota Supra из первой.

Фото: кадр из фильма «Форсаж», Chevrolet

Видео: YouTube

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