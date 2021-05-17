Любимая машина Вина Дизеля. Нет, не Dodge Charger

Главный актер серии фильмов Вин Дизель управлял многими автомобилями, снявшимися в «Форсаже». В интервью Supercar Blondie, опубликованном на YouTube, он рассказал, какая машина впечатлила его больше всего, и это не культовый черный Dodge Charger. Но его любимица снималась в самом в первом фильме.
По словам Дизеля, его самый любимый автомобиль из франшизы — Chevrolet Chevelle SS 1970 года, на котором он ездит в конце фильма 2001 года. Это красный автомобиль с черными полосками.
«Очевидно, Charger имеет для меня сентиментальную ценность, но Chevelle 1970-х годов всегда был для меня важен», — говорит Дизель.
Удивительно, но фаворитом Вина до сих пор является автомобиль из картины 20-летней давности, несмотря на множество других крутых автомобилей, снявшихся в фильмах франшизы. Причем некоторые из них сами по себе легенды. Например, фиолетовый Mitsubishi Eclipse Spyder из второй части или оранжевая Toyota Supra из первой.
- Каков был бы размер ущерба, если бы события «Форсажа»" происходили в реальной жизни.
Фото: кадр из фильма «Форсаж», Chevrolet
Видео: YouTube