Ищем хороших людей: из Магадана до Мурманска за 49 дней

12 октября в России стартует автопробег «Страна энтузиастов», который охватит более 20 городов России.

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Пробег от Магадана до Мурманска пройдет с 12 октября по 29 ноября, а возглавит автомобильную экспедицию путешественник и журналист Андрей Леонтьев. Команда энтузиастов поедет на трех машинах, в ее состав войдут 7 постоянных участников, в пути к ним присоединятся блогеры и журналисты, состав которых будет меняться. Всего в автомобилях 12 мест. За экспедицией в режиме реального времени можно будет наблюдать на специальной интерактивной карте, опубликованной на сайте проекта. Кроме того, путешественники будут вести видеоблоги и путевой дневник.

Куда едут?

Маршрут пройдет по территории 40 регионов, путешественники заедут в более чем 20 городов, среди которых Якутск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Абакан, Кызыл, Кемерово, Горно-Алтайск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Пермь, Казань, Самара, Владикавказ, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Архангельск. Общая протяженность маршрута составит 25 512 километров .





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Название экспедиции — «Страна энтузиастов» — выбрано не случайно: путешественники будут искать в пути настоящих энтузиастов своего дела, которые занимаются восстановлением истории народов, возведением храмов, открытием музеев, организацией соревнований для детей. Тех людей, которые не только строят свою жизнь, но и готовы дать что-то близким, обществу и будущим поколениям.

На чем едут?

Поедут участники на минивэнах Volkswagen Multivan T6.1. Это вместительная и комфортабельная машина, но посмотрим, как она справится с длительной поездкой и сложными дорожными условиями. Ведь организаторы заявили, что в поездке будут обычные серийные машины, без специальной подготовки.

Continental VikingContact 7

Все автомобили оснащены нешипованными шинами Continental VikingContact 7. В пробеге собираются испытать их устойчивость к различным погодным условиям и дорожным покрытиям.

Эти шины изготовлены из адаптивной резиновой смеси, обеспечивающей безопасность на любой холодной поверхности.

В состав покрышек впервые включен рапс — как известно, это растение очень устойчиво к морозу, его ростки способны всходить даже при нулевой температуре. Любопытно, что при создании шин позаботились и об эстетической стороне — боковины украшены рисунком в виде ледяных кристаллов и бриллиантов. Снежинки и три пика, интегрированные в рисунок, означают, что покрышки можно эксплуатировать в суровых зимних условиях: эти липучки не уступят шиповкам.

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Зачем едут?

Одной из задач организаторов автопробега является популяризация внутреннего туризма. Посетители сайта проекта смогут увидеть разные и по-своему прекрасные регионы нашей страны глазами участников экспедиции. Возможно, это вдохновит людей в будущем совершать подобные путешествия.

Какие зимние шины мне нужны? Отвечает эксперт «За рулем».

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Фото: Depositphotos