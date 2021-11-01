Байден передвигался на саммите G20 в кортеже из 85 машин

А между тем экологические проблемы были одними из самых важных на встрече «двадцатки».

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Джо и Джилл Байден использовали кортеж из 85 автомобилей, чтобы проехать через Рим, создав массовый углеродный след, прежде чем поговорить об экологических проблемах на саммите G20, встретиться с Папой и полететь в Глазго (Шотландию) на конференцию по изменению климата.

Впрочем, как пишет Daily Mail, это было необходимо, поскольку итальянские правила изоляции позволяют только трем лицам, не проживающим совместно с водителем, находиться вместе в транспортном средстве. А в европейское турне американский президент отправился, прихватив с собой почти треть своего кабинета.

Таким образом, президент США оставил в Старом Свете гигантский углеродный след, возмущаются экоактивисты. Да и прилетел он на двух самолетах — на одном сам, а второй доставлял весь этот кортеж. Это при том, что на саммите обсуждались самые радикальные инициативы по улучшению экологии: об ограничении пользования автомобилями 4 раза в неделю, необходимости меньше отапливать дома зимой и т.д., но эти правила, вероятно, будут распространяться только на простых смертных.

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