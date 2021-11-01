Впервые в истории: бестселлером месяца стал электромобиль

С начала года акции Tesla выросли уже более чем на 36%, и в третьем квартале 2021 года компания показала рекордную прибыль в 1,6 млрд долларов.

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Самый доступный в линейке бренда североамериканского Tesla электромобиль Model 3 по итогам сентября стал самым продаваемым автомобилем в Европе, сообщает The Bell со ссылкой на данные аналитиков Jato Dynamics. Впервые в истории электромобиль обошел по продажам аналоги с ДВС. Кроме того, никогда до этого в Европе не лидировала в продажах заокеанская модель.

Практически одновременно с этой новостью пришла еще одна: компания Tesla стала триллионером, ее капитализация превысила 1 трлн рублей. В прошлый вторник акции компании взлетели на 10%, а к концу недели торговались уже по 1114 долларов за штуку, хотя совсем недавно цена акции не превышала 900 долларов.

Для примера: в Германии цена Tesla Model 3 начинается 42 тысячи евро, но все покупатели имеют право на получение экологического бонуса в 9 тысяч евро

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Такой всплеск на бирже спровоцировала сделка Теслы со старейшим европейским оператором по прокату автомобилей Hertz, который собирается закупить у компании Илона Маска 100 тысяч электромобилей.

С начала года акции Tesla выросли уже более чем на 36%, и в третьем квартале 2021 года компания показала рекордную прибыль в 1,6 млрд долларов.

В России хотят отменить нулевые ввозные пошлины на электромобили, чтобы подстегнуть собственное производство экологичного транспорта.

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Фото: Tesla