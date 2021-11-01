Впервые в истории: бестселлером месяца стал электромобиль — журнал За рулем

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Впервые в истории: бестселлером месяца стал электромобиль

С начала года акции Tesla выросли уже более чем на 36%, и в третьем квартале 2021 года компания показала рекордную прибыль в 1,6 млрд долларов.

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Самый доступный в линейке бренда североамериканского Tesla электромобиль Model 3 по итогам сентября стал самым продаваемым автомобилем в Европе, сообщает The Bell со ссылкой на данные аналитиков Jato Dynamics. Впервые в истории электромобиль обошел по продажам аналоги с ДВС. Кроме того, никогда до этого в Европе не лидировала в продажах заокеанская модель.

Практически одновременно с этой новостью пришла еще одна: компания Tesla стала триллионером, ее капитализация превысила 1 трлн рублей. В прошлый вторник акции компании взлетели на 10%, а к концу недели торговались уже по 1114 долларов за штуку, хотя совсем недавно цена акции не превышала 900 долларов.

Впервые в истории: бестселлером месяца стал электромобильДля примера: в Германии цена Tesla Model 3 начинается 42 тысячи евро, но все покупатели имеют право на получение экологического бонуса в 9 тысяч евро
Для примера: в Германии цена Tesla Model 3 начинается 42 тысячи евро, но все покупатели имеют право на получение экологического бонуса в 9 тысяч евро

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Такой всплеск на бирже спровоцировала сделка Теслы со старейшим европейским оператором по прокату автомобилей Hertz, который собирается закупить у компании Илона Маска 100 тысяч электромобилей.

С начала года акции Tesla выросли уже более чем на 36%, и в третьем квартале 2021 года компания показала рекордную прибыль в 1,6 млрд долларов.

Фото: Tesla

Tesla Model 3 стала бестселлером в Европе. Электрическая эра началась?

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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

Tesla 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Автопилот суперский, управляется отлично

Недостатки:

У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.

Комментарий:

Себе всё равно возьму, но в лизинг.

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