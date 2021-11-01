Впервые в истории: бестселлером месяца стал электромобиль

Самый доступный в линейке бренда североамериканского Tesla электромобиль Model 3 по итогам сентября стал самым продаваемым автомобилем в Европе, сообщает The Bell со ссылкой на данные аналитиков Jato Dynamics. Впервые в истории электромобиль обошел по продажам аналоги с ДВС. Кроме того, никогда до этого в Европе не лидировала в продажах заокеанская модель.
Практически одновременно с этой новостью пришла еще одна: компания Tesla стала триллионером, ее капитализация превысила 1 трлн рублей. В прошлый вторник акции компании взлетели на 10%, а к концу недели торговались уже по 1114 долларов за штуку, хотя совсем недавно цена акции не превышала 900 долларов.
Такой всплеск на бирже спровоцировала сделка Теслы со старейшим европейским оператором по прокату автомобилей Hertz, который собирается закупить у компании Илона Маска 100 тысяч электромобилей.
С начала года акции Tesla выросли уже более чем на 36%, и в третьем квартале 2021 года компания показала рекордную прибыль в 1,6 млрд долларов.
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Фото: Tesla