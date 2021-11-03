Залитое в баки лицемерие: американцы о кортеже Байдена на саммите G20

Участники американского «Большого субботнего шоу» раскрыли «правила для тебя, но не для меня», раскритиковав лицемерие современных левых.

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Кортеж Байдена из 85 автомобилей — хрестоматийный пример лицемерия со стороны «лимузинных либералов», заявила на шоу комментатор Fox News Лиза Бут. Ведь на саммите и последовавшей за ним климатической конференции обсуждаются действительно важные вопросы, касающиеся изменения климата на планете.

«Республиканская партия превратилась в партию американских рабочих, а демократы — в партию прибрежных элит. Климатический вопрос еще раз показал это», — отметила журналист.

Бут также привела в пример представителя штата Нью-Йорк Александрию Окасио-Кортез, незаконно припарковавшую свою Tesla за 59 тысяч долларов возле магазина Whole Foods (здоровое питание), и посланника США по климату Джона Керри, летающего исключительно частными самолетами.

Если бы демократов действительно волновали выбросы, они бы обратились к таким вещам, как природный газ и ядерная энергия, считает она. Но не эти проблемы их заботят, их не волнуют выбросы. Все, что их волнует, это сигнализировать о своей добродетели другим «лимузинным либералам».

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Термин «лимузинный либерал» в свое время ввел демократ Марио Прокаччино, когда участвовал в кампании на пост мэра Нью-Йорка в 1969 году.

«Это лицемерие… до зубов», — продолжил комментатор Fox News Шон Даффи. Он возмущен тем, что каждый из демократов, кто критиковал на этой неделе представителей глав энергетических компаний за добычу нефти и за вклад в изменение климата, сами летают на самолетах, ездят на автомобилях, отапливают свои дома, пользуются светом и так далее. Таким образом, они «бьют по рукам» каждого из руководителей энергетики, производящих энергию, благодаря которой они сами и существуют.

В комментариях к этой статье люди удивляются, почему же не было электромобилей в этой кавалькаде машин Байдена. Встречаются и такие высказывания: «они в баки заливают лицемерие — это универсальное топливо всех демократов», «и этот человек (Байден) имеет наглость объявлять климатический кризис? Похоже на плохо снятое малобюджетное кино…».

Фото: Zuma/TASS