Экоактивисты распоясались: хулиганят и спускают шины

Полиция Шотландии заявляет, что усилила патрулирование в центральном районе, чтобы успокоить местных жителей.

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На климатических активистов ополчились жители Глазго после того, как они спустили шины 60 «расходующих бензин роскошных автомобилей», включая Range Rover и другие полноприводные автомобили, припаркованные в одном из самых богатых районов во время 26-й Конференции по изменению климата, которая проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго (COP26).

Группа экологов, которая называет себя «Tyred of SUVs» (уставшие от SUV), заявила, что спускала шины в Вест-Энде только у внедорожников, которые принадлежали местным жителям, не затрагивая участников конференции по изменению климата в Глазго.

Также протестующие повесили на ветровые стекла «загрязнителей природы» фальшивые листовки о «нарушении климата», которые выглядели как парковочные талоны, и осудили автомобилистов за то, что они являются частью мира «ненужного выбора роскошного образа жизни в богатых странах».

На флуоресцентных желтых плакатах говорится: «Ваш внедорожник является второй по значимости причиной увеличения выбросов углерода за последнее десятилетие. Вот почему мы обезвредили вашу машину, спустив одну или несколько шин. От вас требуются действия: езжайте на общественном транспорте».

Неясно, можно ли осудить кого-либо из активистов, когда их задержат. Если только за вандализм, в соответствии с Законом об уголовном праве Шотландии 1995 года. Лица, признанные виновными в этом правонарушении, могут быть лишены свободы на срок до 60 суток или оштрафованы на сумму до 1000 фунтов стерлингов (95 тыс. руб). Впрочем, климатические активисты из Tyred of SUVs настаивают, что они спускали воздух через клапан, не повреждая шины.

Кто попал «под раздачу»

Местная жительница Люси Конн, мать двоих детей, обнаружила спущенные колеса утром, когда собиралась везти детей в садик. Она говорит, что в отношении нее поступили подло, так как у нее не кроссовер, а обычный 1,6-литровый седан, и через окно видно, что в салоне два детских кресла. Позже экоактивисты извинились за этот инцидент, заявив, что их объектом были только внедорожники, и если машина мисс Конн случайно попала под раздачу, они приносят свои извинения.

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Впрочем, выкрутились они изящно: «Ошибка могла быть связана с тем, что все больше обычных машин разрабатываются так, чтобы выглядеть как внедорожники — очевидно, разрушение климата нынче в моде».

Один из членов Tyred of SUVs сказал BBC, что спущенные шины — это незначительное неудобство, которое не сильно помешает владельцам. Что действительно может разрушить жизнь людей и даже убить их, так это климатический кризис, вызванный богатыми людьми — в основном владельцами внедорожников.

За окурки и обертки из машины будут штрафовать: уже скоро.

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Фото: twitter.com/VictoriaJYoung2