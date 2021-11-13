Hyundai перевыпустила модель из 1980-х, и это красиво

Дизайнеры просто взяли Grandeur 1986 года, добавили несколько современных фишек и полностью поменяли интерьер. А инженеры внедрили электрическую установку вместо ДВС.

Материалы по теме Новый недорогой кроссовер Hyundai — первые подробности

Дизайнеры Hyundai переосмыслили классический седан Grandeur, модель, которой в этом году исполняется 35 лет. В компании говорят, что получившийся автомобиль послужит источником вдохновения для будущих автомобилей. Grandeur сохранил угловатый стиль, по которому мы помним 1980-е, но приобрел эффектные элементы, присущие новому времени, полностью измененный интерьер, а главное — полностью электрическую начинку.

Концепт-кар Hyundai Heritage Series Grandeur, получил световую оптику в стилистике «Parametric Pixel», которая характерна для нового серийного электрокара Ioniq 5, а усиливают эффект ретро-футуризма такие же фонари, особые колесные диски, новые боковые зеркала и облицовки.

В интерьере — сиденья с отделкой кожей Nappa и элегантной шнуровкой спинок сидений, бордовый бархат, центральный подлокотник с выдвижной нишей для хранения ценностей, сверхширокий сенсорный экран, подсветка медно-красного цвета, светильники с эффектом «бесконечного зеркала», а также «ностальгический» односпицевый руль и селектор КПП, похожий на рычаг в кабине самолета.

Стиль интерьера дизайнеры называют «Newtro», что странным образом созвучно с русским «нутро», но вообще-то получено из слияния слов «newness» («новизна») и «retro» («ретро»).

Аудиосистема — самая современная 4way4 с 18 динамиками, спроектированная с учетом принципов акустики концертных залов. И у нее есть особая фишка: когда автомобиль стоит на месте, экран на центральном тоннеле можно превратить в виртуальное пианино, звук от которого будет воспроизводиться через динамики.

А вот характеристики электрической установки, ставшей новым новым «сердцем» этого Grandeur 1986 года, в компании Hyundai не раскрывают — очевидно, в этом концепте эти аспекты не столь важны. К слову, установки электрокроссовера Ioniq 5, на стиль которого частично опирается ретро-концепт, развивают от 170 л.с. в базовой версии и до 305 л.с. в полноприводной топ-версии.

Ранее подобным образом дизайнеры Hyundai переосмыслили хэтчбек Pony 1975 года, а в будущем в той же фирменной концепции Heritage Series планируется выпуск еще нескольких ретро-футуристичных прототипов. Вся эта работа призвана демонстрировать безграничные возможности эпохи электромобилей и стать основой для создания новых моделей.

Кстати, власти Москвы намерены приобрести 200 электромобилей.

А «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: Hyundai