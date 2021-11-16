Нефти конец? Двигатели на биотопливе появятся в России в 2023 году

Все четыре новых мотора могут работать на HVO (гидрогенизированном растительном масле), а две версии — на 100% биодизельном топливе FAME из метиловых эфиров жирных кислот.

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Компания Scania анонсировала в России новую линейку грузовых дизельных двигателей — более экономичных, с меньшими выбросами углекислоты, и работающих на биотопливе. Новая силовая платформа создавалась с нуля в течение пяти лет и потребовала более 2 млрд евро, сообщает пресс-служба компании. Изначально в линейке будет четыре двигателя, все с рабочим объемом 13 литров и экостандартом Евро-6: 420, 460, 500 и 560 л.с.

По данным производителя, КПД новых силовых агрегатов составит около 50%, а в некоторых случаях даже выше — т.е. заявлен показатель, которого серийные двигатели внутреннего сгорания еще не достигали. При совместном использовании с новой АКП Scania Opticruise и новых ведущих задних мостов двигатель позволяет экономить до 8% топлива по сравнению с двигателями нынешнего поколения. Срок службы новой силовой платформы повышен и составляет не менее 2 млн километров.

А особой фишкой ее является то, что все четыре мотора могут работать на HVO (гидрогенизированном растительном масле), а две версии — на 100% биодизельном топливе FAME (из метиловых эфиров жирных кислот). В компании считают, что эти моторы подойдут для самых различных транспортных задач и внесут существенный вклад в развитие перевозок без использования ископаемого топлива. По предварительной информации, данные двигатели появятся в России в 2023 году.

Фото: Scania