Плату будут брать за проезд по любой дороге

Это нововведение коснется экологичных автомобилей, ездящих на газе, электричестве и водороде.

Владельцы экологичного транспорта не платят дорожные сборы, налоги и акцизы, но при этом их автомобили влияют на ресурс дорог и трасс. Следовательно, для них нужно ввести особый сбор, считают власти и уже обсуждают предстоящее нововведение. Его инициатором выступает Минтранс.

Кроме того, предлагается и введение акциза на экологичное топливо, пишут «Известия», — газомоторное, электроэнергию и водород. Новые сборы позволят пополнить дорожные фонды. В данный момент идет экспертная проработка вопроса.

В Министерстве экономического развития опасаются, что это снизит спрос на электромобили и транспорт, работающий на альтернативном топливе, но признают, что при масштабном переходе на углеродно-нейтральные технологии вводить новые налоги, акцизы и сборы придется.

Планируется, что оплата сборов будет покилометровая, независимо от того, где ездил автомобиль. Также следует ввести акцизы на экологичное топливо — газомоторное, электроэнергию и водород, так как ездящий на нем транспорт оказывает «негативное воздействие на дорожные конструкции, поддержание в нормативном состоянии которых требует затрат из дорожных фондов».

Если с газомоторным топливом и водородом в плане введения акцизов все понятно, то по электричеству есть вопросы: заряжать электромобили можно от бытовой сети. Значит ли это, что акцизом будет облагаться вся электроэнергия?

В России начались массовые госзакупки электромобилей.

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Фото: Randy Lisciarelli / Unsplash