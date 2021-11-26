В Липецкой области с 2022 года будут производить электромобили

Реализуют проект на площадке индустриального парка «Рождество».

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Власти Липецкой области хотят в 2022 году начать производство электромобилей в индустриальном парке «Рождество». Проект разработан липецкой автомобильной компанией «Моторинвест», рассказала агентству ТАСС начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова.

К проекту привлекут частных инвесторов, производство планируется небольшим, частным и мобильным, то есть с возможностью укрупнения и локализации — от крупноузловой сборки до полного цикла производства, в том числе аккумуляторных батарей.

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Благодаря проекту в регионе создадут не менее 250 рабочих мест. В Ельце Липецкой области расположен завод «Энергия» по производству батарей, с которым возможно сотрудничество по созданию аккумуляторных батарей к электромобилям. Компания «Моторинвест» ранее с китайскими партнерами производила в регионе автомобили.

А в Калуге, также со следующего года, будут выпускать механические коробки передач для автомобилей концерна Stellantis.

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