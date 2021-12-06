Новый Kia прошел «лосиный» тест лучше спорткаров

Несмотря на то, что это кроссовер, резкие перестроения давались ему на удивление хорошо.

Материалы по теме Новый Porsche и старый Citroen — кто лучше в «лосином» тесте

Современные кроссоверы и внедорожники оказываются удивительно устойчивыми по сравнению со своими предшественниками, которые во время «лосиного» теста, бывало, и переворачивались. Они легко меняют направление движения, даже не отрывая колес от дороги.

Kia EV6 показал себя с лучшей стороны во время столь сложного маневра, называемого «лосиным» тестом. И дело явно не только в том, что это электромобиль с низко расположенной аккумуляторной батареей. Дело в том, что машина оказалась быстрее и устойчивее, чем, например, электрический Volkswagen ID.4, скомпонованный по той же схеме с низким центром тяжести. «Немец» прошел испытание на скорости 73 км/ч.

Конусы корейский электрокроссовер проскочил на скорости 78 км/ч. Например, Porsche Taycan Cross Turismo сделал это на скорости 77 км/ч, а Mercedes-AMG A45 и BMW M235i — на скоростях 75 и 68 км/ч соответственно.

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Фото, видео: YouTube