Украина выпустила электромобиль с ценой 460 000 рублей

В пятидверном кузове можно перевезти кубометр груза. На 100 километров.

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Базирующаяся в Харькове украинская компания Vilkon представила прототип доступного электромобиля — заявленная цена составляет всего 170 000 грн, т.е. около 460 000 рублей. Электромобили Lulida T6, для украинского рынка именующиеся Vilkon JG, будут поставляться в Украину из КНР в виде полностью собранного кузова и отдельно упакованных ячеек батарей, а их сборку и монтаж всей электротехнической части на автомобиль планируют производить уже в Харькове.

Несмотря на довольно скромные размеры, это не квадрицикл или гольф-кар, а вполне полноценный автомобиль, пишет Autoconsulting.ua. Четырехместный хэтчбек А-класса имеет пятидверный кузов, а спинка заднего сиденья складывается, что дает полезный объем около 1 куб.м. Это делает возможным использование машинки, например, в сервисах доставки продуктов.

Впрочем, грузовая версия для курьерской работы предполагается отдельная — ее представят в случае успешного запуска пассажирских версий. Они, кстати, будут аж в трех вариантах дизайна кузова; серийные модели будут называться JG1, JG2 и JG3.

А как решены самые главные электромобильные вопросы? Скажем так: в полном соответствии с ценой. Мощность электродвигателя составляет 4 кВт (около 5,5 л.с.), чего хватает для разгона до 55 км/ч. На базовом комплекте батарей емкостью 100 Ач вы сможете проехать 100–110 км, а если приобретете расширенный пакет, то машина осилит до 200 км пути.

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У Вилкона-Лулиды вполне внушительный по меркам класса электропакет (каждый пункт которого, впрочем, обязательно будет влиять на показатель остатка пробега): обогреватель салона, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида... Компания планирует постепенную экспансию. Сначала предстоит освоить рынок Харькова, а затем выходить на другие регионы Украины. Будет ли машинка предложена для внешних рынков, покажет время.

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Фото: Autoconsulting.ua