Toyota выпустила модель с QR-кодом

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Micro Box — компактная и квадратная городская малолитражка. Под его лобовым стеклом размещен QR-код. И если его «выправить» в «Фотошопе», сделав квадратным, то оказывается, что он рабочий.
QR-код — это ссылка на знаменитую песню британского исполнителя Рика Эстли «Never Gonna Give You Up» («Никогда не откажусь от тебя»), которая стала культовым интернет-мемом.
В «обычной жизни» автомобиля под лобовым стеклом, конечно же, будет другой QR-код. Он, например, может быть связан с сервисом совместного пользования автомобилем.
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К сожалению, о Micro Box пока мало что известно. Нет даже информации о том, когда этот квадратный автомобильчик появится в продаже. Мы знаем только, что это будет один из трех десятков новых электромобилей, которые должны появиться до 2030 года.
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Фото: Toyota