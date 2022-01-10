Автопроизводителей заставили продвигать велосипеды (и общественный транспорт)

Новые правила рекламы автомобилей приняли во Франции.

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Во Франции с марта 2022 года реклама автопроизводителей должна содержать слоганы, продвигающие экологически чистые альтернативы передвижения. Поэтому в дальнейшем под рекламой машин должны размещаться типовые эколозунги и обязательный хэштег #SeDeplacerMoinsPolluer («Двигайся, меньше загрязняй»).

Эколозунги — это три стандартизированных сообщения, которые указаны в новом регламенте, хотя бы одно из них должно быть включено в рекламу. Это: «Подумайте о совместном использовании автомобилей», «Используйте общественный транспорт в повседневных целях» и «Если расстояния короткие, лучше ходить пешком или ездить на велосипеде».

В конце 2021 года правительство Франции опубликовало информацию о нововведении в своем официальном вестнике. Поясняется, что изменение распространяется на все средства массовой информации, включая радио, телевидение, газеты, плакаты, веб-сайты, а также это касается рекламы в кинотеатрах перед фильмами.

Производителям автомобилей, проигнорировавшим новые правила в своей рекламе во Франции, могут выписать штраф на сумму до 50 000 евро.

Это новое требование к рекламе было задумано в 2020 году как альтернатива тому, чего экологи добивались в течение нескольких лет, а именно полному запрету рекламы автомобилей.

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Между тем, реклама наиболее загрязняющих окружающую среду транспортных средств (более 123 граммов CO2/км) будет полностью запрещена с 2028 года. Это делается для того, чтобы постепенно подготовить потребителей к полному запрету авто с ДВС, который Европейская комиссия предложила ввести к 2035 году.

«Принимаем к сведению, будем адаптироваться. Это означает, что в целом мы должны найти альтернативу автомобилю. Но есть парадокс: не делается различия между силовыми агрегатами. Это немного контрпродуктивно по сравнению с намерением правительства увеличить продажи электромобилей», — прокомментировал агентству France-Presse это решение генеральный директор Hyundai France Лайонел Френч Кио.

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