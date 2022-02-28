Назвали возраст водителей, которых чаще других задерживают нетрезвыми — журнал За рулем

Назвали возраст водителей, которых чаще других задерживают нетрезвыми

Столичная ГИБДД напомнила о недопустимости нетрезвого вождения и привела немного статистики.

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Только с начала 2022 года инспекторы пресекли в Москве передвижение 3907 водителей с признаками опьянения, говорится в Telegram—канале Госавтоинспекции. Задержать их удалось благодаря профилактической работе.

Проанализировав возраст водителей, инспекторы пришли к выводу, что чаще остальных такие нарушения допускают автолюбители в возрасте от 20 до 40 лет.

ГИБДД подводит итог вышесказанному: «С чем это связано, нам доподлинно неизвестно, но одно мы знаем точно — всех участников дорожного движения ждут дома. Берегите себя и окружающих, если выпили — не заводитесь!»

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Из недавних случаев: 26 февраля на 47-м километре МКАД сотрудники 8-го Отдельного спецбатальона ДПС задержали водителя автомобиля Порше, который ранее совершил ДТП. Освидетельствование на месте задержания показало наличие алкоголя 0,924 мг/л.

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За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также с нарушением установки государственных регистрационных знаков (отсутствовал передний номер), в отношении водителя составлены административные материалы по ст. 12.8 и ст. 12.2 КоАП РФ. Проводится проверка по факту ранее совершенного ДТП. Автомобиль задержанного эвакуировали и переместили на спецстоянку.

Фото: Depositphotos

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