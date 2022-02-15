Пьяный водитель груженого автовоза не вспомнил, как сел за руль

Около полудня экипаж ДПС, патрулируя трассу Санкт-Петербург — Москва, обратил внимание на автовоз «Скания», груженый 8 автомобилями корейского производства.

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Инспектора удивила траектория движения автовоза: он периодически заезжал на встречку, что создавало угрозу безопасности другим водителям. Полицейские стали преследовать машину, на требования остановиться водитель не реагировал и продолжал нарушать правила дорожного движения.

Тогда инспектор ДПС прапорщик полиции Сергей Демьяненко несколькими выстрелами пробил колесо автовоза, заставив грузовик остановиться.

За рулем оказался 29-летний житель Нижегородской области, который управлял автовозом в невменяемом состоянии, он был сильно пьян. Причем до такой степени, что на допросе признался, что не помнит, как сел за руль. При этом путь ему предстоял долгий: он вез автомобили в Симферополь, а товар принял на стоянке в поселке Красный Бор (Ленобласть). Благодаря слаженным действиям сотрудников ДПС удалось избежать катастрофы.



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В отношении водителя составлены административные протоколы за грубейшие нарушения ПДД: неоднократный выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в отношении данного гражданина составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Теперь его судьбу решит суд. За неповиновение полицейским его ждет административный арест на несколько суток, а за пьяное вождение — лишение прав.

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