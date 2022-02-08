Задержан водитель с миллионным долгом по штрафам

Во время проведения рейда по выявлению неплательщиков штрафов и граждан, систематически нарушающих ПДД, на юге столицы инспекторы ДПС задержали злостного нарушителя. На счету этого водителя с мая 2021 года — 1320 административных правонарушений, из которых 276 числятся неоплаченными в установленный законом срок, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В момент задержания злостный нарушитель и неплательщик штрафов находился за рулем своего Фольксвагена. В общей сложности он задолжал государству по штрафам около 1 миллиона рублей.
При задержании у водителя имелись признаки опьянения, но от медосвидетельствования он отказался, за что впоследствии был привлечен к ответственности.
Гражданина доставили в отдел Госавтоинспекции по Южному округу, где на него составили все необходимые административные материалы, в том числе за уклонение от административного наказания.
Во время допроса он признался, что предполагал, что штрафы у него есть, но не ожидал, что их накопилось столько. Сотрудник полиции обратил его внимание, что только в день задержания камеры зафиксировали 7 нарушений ПДД, совершенных на его автомобиле.
Автомобиль отогнали на спецстоянку, решается вопрос о его реализации в счет погашения имеющейся задолженности по штрафа.
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