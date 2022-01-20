В МВД рассказали, что будет со штрафами за превышение средней скорости

Штрафы за превышение средней скорости (фиксируются на участке между двумя и более камерами, расположенными на расстоянии нескольких километров друг от друга), выносились органами ГИБДД в Подмосковье, Татарстане, Смоленской области и ряде других регионов. Но в 2021 году эта практика была прекращена, так как поступало много жалоб на незаконность процедуры, в том числе из-за отсутствия в ПДД термина «средняя скорость».
В МВД считают, что основная проблема даже не в отсутствии термина, а в том, что невозможно установить место совершения правонарушения и определить территориальную подсудность при рассмотрении жалоб на постановления.
Ранее Верховный суд уже объяснял, что указание отдельного участка автодороги в качестве места совершения правонарушения является недопустимым, в частности, из-за того, что на отрезок трассы может распространяться юрисдикция разных судов. Юристы говорят, что для того, чтобы узаконить такой штраф, придется внести много правок действующие правила и механизмы обжалования, работа трудоемкая и вряд ли кто-то будет этим заниматься.
Тем временем Минюст готовит проект нового КоАП. Из информации, которая известна, в последней редакции документа о средней скорости речи не идет. Однако в перспективе от введения в законодательство штрафов за среднюю скорость власти отказываться не хотят.
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